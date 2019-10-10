最多年省2.16萬！大專生租屋補助20日截止申請

2019-10-10 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北即時報導



教育部自108學年起，補助大專弱勢生校外租屋每月1200-1800元。本報資料照片 分享 facebook 教育部自108學年起，5年編列20億元預算，補助家戶所得70萬以下及低收入、中低收入戶等弱勢大專生校外住宿租金，每人每月1200到1800元，等於一年最多可省下2.16萬元：教育部預計第一期5年累計13萬人受惠，本學期補助20日截止申請，教育部提醒弱勢生勿錯失權益。

教育部高教司司長朱俊彰指出，國內大專生20年來增加38.8萬人，但學校宿舍床位只增8.2萬床，供給相對緩慢，一107學年仍有28萬名大專生在校外租屋，約占2成2，其中有3.2萬人是弱勢生。

高教司表示，目前針對大專弱勢學生已有助學金、緊急紓困助學金、低收入戶學生校內宿舍免費、中低收入戶學生優先校內宿舍住宿等照顧，蔡英文總統8月30日參訪逢甲大學宿舍時宣布，未來將推動弱勢生校外租金補貼計畫。

根據教育部規畫，108到112學年共將編列20億元預算，依租屋所在縣市，每月補助符合條件的弱勢生租金，以連江、金門縣每月1200最少，台北市1800元最多，每學期補助6個月，上學期為8月至隔年1月，下學期為2至7月，由學生備妥申請書、租賃契約影本等文件向校方申請，上學期本月20截止申請，預計12月15日前統一發放補助。