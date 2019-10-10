最多年省2.16萬！大專生租屋補助20日截止申請
教育部自108學年起，5年編列20億元預算，補助家戶所得70萬以下及低收入、中低收入戶等弱勢大專生校外住宿租金，每人每月1200到1800元，等於一年最多可省下2.16萬元：教育部預計第一期5年累計13萬人受惠，本學期補助20日截止申請，教育部提醒弱勢生勿錯失權益。
教育部高教司司長朱俊彰指出，國內大專生20年來增加38.8萬人，但學校宿舍床位只增8.2萬床，供給相對緩慢，一107學年仍有28萬名大專生在校外租屋，約占2成2，其中有3.2萬人是弱勢生。
高教司表示，目前針對大專弱勢學生已有助學金、緊急紓困助學金、低收入戶學生校內宿舍免費、中低收入戶學生優先校內宿舍住宿等照顧，蔡英文總統8月30日參訪逢甲大學宿舍時宣布，未來將推動弱勢生校外租金補貼計畫。
根據教育部規畫，108到112學年共將編列20億元預算，依租屋所在縣市，每月補助符合條件的弱勢生租金，以連江、金門縣每月1200最少，台北市1800元最多，每學期補助6個月，上學期為8月至隔年1月，下學期為2至7月，由學生備妥申請書、租賃契約影本等文件向校方申請，上學期本月20截止申請，預計12月15日前統一發放補助。
教育部長潘文忠指出，教育部另推動新世代學生住宿環境提升計畫，連同租金補貼5年共50億元預算，包括補助整建、新建校內宿舍貸款利息，各最多補助全部、一半貸款額度的利息；補助宿舍規畫設計改善經費，整修每床最高4萬元、整建最高8萬元；另補助校外興辦學生社會住宅。
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