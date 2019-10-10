英教系不一定要當老師 國訓中心公關返校談職涯

2019-10-10 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



郭玟均畢業於文藻外語大學外語教學系，她回母校分享時表示，在學期間曾參加NBA籃球明星的接待與翻譯工作，與運動賽事結緣，點燃她想探究體育專業的興趣。她畢業時碰上國家運動訓練中心的外語人才職缺，積極前往應徵，成功成為媒體公關。

同校外語教學系大二的陳姓學生說，他原先也以為畢業後就是從事英語教學工作，聽了這場分享，才知道讀外語教學系不一定只能當英語老師，也佩服學姊挑戰跨域的勇氣與膽量。他本來打算去國外半工半讀攻讀研究所，再進入職場，但現在也不排除畢業後先進入職場工作，嘗試跨域的新事物，再來決定未來發展。

文藻外語大學表示，學校以培育外語專業人才為主，為幫學生尋找多元的職涯出路，申請教育部青年署補助，辦理一系列職涯輔導活動，協助同學探索自我的特質、了解個人的職業適性及學習自我職涯規劃，訓練成為自己的職涯設計師。

文藻外語大學表示，校內107年的活動，著重引領學生的「探索自我」與「職場接軌」。透過CPAS職業適性測驗施測及剖析，讓學生理解自己具備哪些職能，適合哪種工作類型，進而投入適才適所的職場。同時也透過企業導師講座，讓校友返校，與學弟妹分享所讀系科可以從事哪類工作，以及職場甘苦談。