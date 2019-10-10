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癱近1年…袁惟仁復健模樣曝光 民眾驚：瘦成皮包骨

主題式青銀共居 高職生到長照據點當志工

2019-10-10 13:28聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部青年署表示，教育部108年設置4家青年教育志工推動中心，連結國內推動志願服務的民間單位及學校，推動主題式持續性志工服務方案。以健康衛生作為志工服務主題的中心，在南區推動「樂活生活：長者關懷服務」方案，邀東吳高職生到嘉義六腳鄉潭墘社區長照據點服務，與阿公阿嬤一起活動，讓社區長輩身心獲得舒展。

青年署說，15名青年志工到潭墘社區陪阿公阿嬤活動，伸展操時間，只見阿公阿嬤賣力擺動身軀，不輸身旁的年輕人。青年志工還大展手藝，為長輩們煮點心、表演調飲料以及果雕。當大男孩用水果刀在小玉西瓜上雕刻出一朵花時，讓幾位阿嬤覺得十分新奇，忍不住起身圍在旁邊仔細觀看。

午餐時，青年志工幫忙盛飯菜，青銀共餐話家常。依慣例，餐後阿公阿嬤都會回家休息，但有阿嬤一直拉著青年志工的手，聊個不停，有的長輩離開前還不捨地確認青年志工會不會再來拜訪。

青年署說，台灣已進入高齡社會，不僅長者比例不斷增高，許多社區的青壯年人口外流，長輩缺少年輕人的陪伴與關懷。青年志工的投入，為長照據點長輩的例行生活注入許多歡樂與活力。

陪同青年志工前來服務的東吳高職吳姓教師表示，年輕人有機會運用所學服務長輩，是學生本身亦受益。青年志工在服務過程中，除進一步了解長者的需求，也更懂得如何與他人相處。

東吳高職生到嘉義六腳鄉潭墘社區長照據點服務，與阿公阿嬤一起活動。圖／青年署提供
東吳高職生到嘉義六腳鄉潭墘社區長照據點服務，與阿公阿嬤一起活動。圖／青年署提供
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