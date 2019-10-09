配合新課綱！師資考試也要出素養題 年底公布例題

2019-10-09 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北即時報導



12年國教新課綱8月上路，課程的共同特色就是強調閱讀理解、跨科整合和生活情境結合，包括國中會考、大學學測、指考等升學考也將配合新課綱，增加更多素養題。

教育部師藝司司長鄭淵全今天表示，配合新課綱上路，師資培育課程及教師資格考試命題也同布修正，自108學年起，選修師培課程的新生，將更強調跨領域、實踐的素養課程；師資考也將改變題型，會出更多結合情境或考閱讀理解的素養題。

鄭淵全說，配合新課綱，中小學課程及升學考試內容將連動改變，推動新課綱的第一線老師，不能原地踏步，108學年起選修師培課程的新生，要上全新的課程，除領域核心課程，也要上跨領域課程；且不論自然或社會科，都要上「探究與實作」的課程，將來要能引導學生用科學探究精神，發現問題、找到方法解決問題。

此外，鄭淵全強調，未來師培教育專業的課程，至少要有三分之一是實踐課程，要能和教學現場連結，不能紙上談兵。

鄭淵全指出，每年上萬人應考的中小學及幼兒園教師資格考試，其實近年來已逐漸改變命題方式，從早期偏向記憶知識的題目，轉為至少4、5成是情境題。配合新課綱8月上路，教育部近日也公告修正師資考命題作業要點，未來會新增更需要思考的高階素養題型；國文命題則會更強調閱讀理解，並顧及本土作家、作品、文化等內容。

教育部預計年底公布新型師資考的範例題型，110年全面採用，但109年就會朝此方向命題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，12年國教8月起已從小一、國一、高一新生推動，教育部這時才修正師培課程及師資考命題，其實已慢了半拍；他也憂心，未來師培課程要加入跨領域等素養課程，若未增加學分總數，恐排擠到原本的教育專業課程。