柯文哲執意推智慧販賣機 目的曝光了......

2019-10-09 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



侯漢廷質疑，柯文哲過去曾說過「悠遊卡要在半年內殲滅一卡通」，如今這麼積極推智慧販賣機，目的是不是為了推行悠遊卡?對此，柯文哲則堅定的回說「對」。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 北市府教育局規畫智慧販賣機進入校園政策，爭議不斷，更意外引發藍綠白「混戰」，柯文哲今下午赴議會報告明年度總預算案時，也成為質詢焦點之一。社民黨台北市議員苗博雅表示，守法是政府最基本態度，如果不能守法，那就無法期待人民信任這些政策。

苗博雅表示，根據相關規定，每個學校要不要有合作社，是由學校自行決定；合作社既然都如此，其實販賣機也是要所屬學校同意才可以設置，但教育局卻發公文給學校，要求各校9月底前完成設置。

苗博雅還提到，目前每校每機月租金為1千元，最大可設置空間為150公分乘以200公分，依照市府規定，月租金應該是1500元，減收範圍高達50％，雖然不是什麼大錢，但請你依法行政，讓學校自己決定要不要設置，這樣子就不會有這麼大的爭議。

教育局長曾燦金則允諾，我們會讓學校自行決定。

新黨市議員侯漢廷則認為，外界對智慧販賣機有許多錯誤認知，校方要賣什麼商品，政府無權強迫，但市府應該要用鼓勵代替強迫。

侯漢廷質疑，柯文哲過去曾說過「悠遊卡要在半年內殲滅一卡通」，如今這麼積極推智慧販賣機，目的是不是為了推行悠遊卡?對此，柯文哲則堅定的回說「對」。