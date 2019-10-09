竹北高中百萬改善廚房環境 學生直呼菜色好吃且便宜

2019-10-09 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣竹北高中去年獲得教育部國教署補助學校250萬元，加上學校配合款100萬元，共計350萬元改善校園廚房環境，學生訂購團膳人數從600多位激增到1100人次，校長陳瑞榮、家長會長王應男今天特別到教室與學生共進午餐，學生表示，午餐菜色多元，且每周都有一天是特別餐，還有點心、湯品，非常好吃。

竹北高中在民國81年建置廚房設備，然因年久失修，得標廠商多選擇在外煮食，再送到學校，往往已是冷飯或食物悶爛。對此，校方積極爭取經費來改善廚房環境，經過改善，竹北高中午餐廚房更符合食品良好衛生規範準則，可有效提升校內餐食作業流程的各項危害管制，讓餐食更有品質、更加安全。

校長陳瑞榮表示，108學年度廚房重新啟用後，目前由蘋果團膳駐校服務，每月團膳廠商開立菜單並由學校營養師及學生會代表共同討論及審核菜單；午餐食材品質與安全除了由團膳廠商自主管理檢驗及相關的主管單位不定期抽驗，學校也召集各處主任、護理師、營養師、年級導師、教師會、職工、家長及學生代表共19名成員組成「午餐供應委員會暨校園食品衛生督導小組」，每兩個星期不定期至學生餐廳廚房及合作社抽查學校餐食業者所製作及販賣餐食之衛生，以確保學童營養午餐吃的安心又健康。

「團膳很方便，不用再自己帶食物來！」高一生蘇振誌表示，每天菜色很豐富，僅55元，很划算。徐姓學生則說，今天甜品是珍珠奶茶，不輸外面的飲料店，今天特別餐是炒板條，上週是炒飯，菜色很多變化，大家都很喜歡。林姓學生則說，上周有吃到草莓蛋糕，每天都有甜品，會很期待。