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西灣隧道連儂牆拆除 文化局：保護文資、尊重多元言論

2019-10-09 12:09聯合報 記者徐如宜／高雄報導

中山大學「西灣連儂隧道」活動，學生會在7日舉辦告別晚會後落幕拆除，並將壁面噴漆清除復原。有學生和民眾認為只辦8天太短，應該保留，但校方承受壓力，因高雄市文化局行文指西灣隧道是登錄的「歷史建築」，要求儘速復原。文化局今天表示，文化局尊重多元言論，但基於文化資產主管機關的立場，提醒要求管理單位妥善保存文化資產是職責。

「西灣連儂隧道」活動獲得許多學生、民眾支持。圖／台灣基進提供
「西灣連儂隧道」活動獲得許多學生、民眾支持。圖／台灣基進提供
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「西灣連儂隧道」活動肇因於中國遊客撕毀了校園內連儂牆留言，引起學生與民眾不平與不滿，大呼「撕一貼百」，學生會在學校同意下，於學校聯外通道西灣隧道設立西灣連儂隧道。9月30日啟用時有預告活動為期8天，10月7日結束，學生與民眾在隧道牆面貼滿便利貼留言，張貼海報標語，還有噴漆塗鴉圖案。

中山大學學務長楊靜利表示，一切都照原計畫進行，肯定學生表現很好。對於市府關心的問題，說市府和學校本來就是要合作，共同做好隧道維護，那是很平常的事。

台灣基進高雄黨部今天批評市府，「對學生意見表達斤斤計較，對中國跨國打壓置若未聞」。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，文化局上周六發文要求校方清除隧道內的連儂牆佈置，這就是高雄市政府對於香港議題的態度，平時對香港議題躲躲閃閃，對於清除讓中國不開心的標籤倒是特別有想法！

高雄市文化局主祕劉秀英表示，文化局尊重多元言論，但基於文化資產主管機關的立場，提醒要求管理單位妥善保存文化資產為法定職責。「西子灣隧道及其防空設施」於民國93年登錄為歷史建築，文化局10月4日傍晚接獲民眾關心隧道牆面遭噴漆塗鴉，所以5日發文提醒該校妥為保存，以免觸及文資法規定，並沒有講要罰款。

劉秀英表示，隧道管理單位中山大學在活動結束後已辦理牆面復原，昨天下午文化局會同文資委員及校方會勘，因隧道本體牆面原為油漆塗面，校方復原方式也以油漆塗刷，屬文化資產日常維護管理範疇，會勘決議請校方就新舊油漆塗面色差處、地面及台度油漆滴痕再做改善。

文化局表示，尊重多元活動的舉辦，但辦理過程也應兼顧法定文化資產價值的保存維護。難道有單位在登錄有文資身分的歷史建築中辦活動，主管機關連提醒都不行？那都不要做事了，希望不要把事情都無限上綱到政治層面。

「西灣連儂隧道」活動獲得許多學生、民眾支持。圖／台灣基進提供
「西灣連儂隧道」活動獲得許多學生、民眾支持。圖／台灣基進提供
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高雄市文資委員、中山大學校方及高雄新文化局人員，8日下午到歷史建築西灣隧道了解活...
高雄市文資委員、中山大學校方及高雄新文化局人員，8日下午到歷史建築西灣隧道了解活動後復原情形。圖／高雄市文化局提供
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文化局文化資產歷史建築連儂牆中山大學
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