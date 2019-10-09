智販機進校園吵翻天 林智群：難道小學校園是無菌室？

2019-10-09 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北報導



台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發家長疑慮，民進黨秘書長羅文嘉昨在臉書批評台北市長柯文哲，強調國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業，兩人針鋒相對，引發熱議。律師林智群表示，他真的不知道一個販賣機會產生這麼大的影響，但父母應該指導小朋友，錢要怎麼用，飲料少喝的概念，而不是要求含糖飲料在這個世界上消失。

林智群說，為了在小學裡面裝販賣機（以為加上「智慧」就比較高級嗎？）的事情，一堆人吵翻了，有人說這個有個資問題，有人說含糖飲料不應該進校園，有人說會引起小朋友間比較的心理。要說個資，小朋友學生證跟悠遊卡合一時，早就有個資問題了，也不是販賣機造成的，

要說含糖飲料，外面一堆便利商店，哪家沒賣？難道小學校園是無菌室嗎？那放學後，小朋友還是得面對這個充滿誘惑的世界，不是嗎？