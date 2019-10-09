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LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

智販機進校園吵翻天 林智群：難道小學校園是無菌室？

2019-10-09 11:59聯合報 記者林文義／台北報導

台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發家長疑慮，民進黨秘書長羅文嘉昨在臉書批評台北市長柯文哲，強調國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業，兩人針鋒相對，引發熱議。律師林智群表示，他真的不知道一個販賣機會產生這麼大的影響，但父母應該指導小朋友，錢要怎麼用，飲料少喝的概念，而不是要求含糖飲料在這個世界上消失。  

林智群說，為了在小學裡面裝販賣機（以為加上「智慧」就比較高級嗎？）的事情，一堆人吵翻了，有人說這個有個資問題，有人說含糖飲料不應該進校園，有人說會引起小朋友間比較的心理。要說個資，小朋友學生證跟悠遊卡合一時，早就有個資問題了，也不是販賣機造成的，

要說含糖飲料，外面一堆便利商店，哪家沒賣？難道小學校園是無菌室嗎？那放學後，小朋友還是得面對這個充滿誘惑的世界，不是嗎？

林智群表示，爸媽應該指導小朋友，錢要怎麼用，飲料少喝的概念，而不是要求含糖飲料在這個世界上消失（可能嗎？），要說比較心理，錢可以比較，分數就不能比較嗎？（有些爸媽自己更在意這個吧？！），難道要小朋友不要考太好，不然會傷害分數低小朋友的感情？這個世界，本來就是充滿比較的世界，假裝它不存在、或不希望它出現，不是也是一種虛偽嗎？

台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發熱議。圖利廠商之嫌。圖／許淑華研究室提...
台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發熱議。圖利廠商之嫌。圖／許淑華研究室提供
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