販賣機進校園 羅文嘉再轟柯文哲招標不公開透明

2019-10-09 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發家長疑慮，民進黨秘書長羅文嘉昨在臉書批評台北市長柯文哲，強調國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業，兩人針鋒相對，引發熱議。羅文嘉今與副祕書長林飛帆，率黨內提名的新人成立「台灣派隊連線」亮相，會後受訪，再批柯文哲，為何1台自動販賣機市府只收1月1000元的租金，1000元比停車位、比市場攤位和廣告招牌還便宜，過程怎麼招標？市府說採1000元是最低標準收費 ，但怎麼決定是哪家廠商，過程有沒有公開透明，應跟大家說清楚。

民進黨祕書長羅文嘉今與副祕書長林飛帆，率黨內提名的新人成立「台灣派隊連線」一起亮相。記者楊正海/攝影 分享 facebook

羅文嘉說，他的建議是幫助孩子，希望柯文哲不要把他們當敵人或仇人，但他說，自動販賣機和人工智慧學習的關連是什麼？這是為了發展人工智慧學習，而去強迫學校裝1台以上的自動販賣機，但這與教育的理念關連是什麼，且柯文哲去年7月曾明白說要廢除自動販賣機和瓶裝飲料水，為何到了今年，不到1年變為大幅開放，教育理念是什麼？

羅文嘉質疑，為何這麼重要政策，學校老師家長會不能表示意見？他們應該有表示意見的權利，否則一旦有問題 ，責任誰負？不是教育局一只公文，就要學校要辦。他希望柯能懸崖勒馬，容許學校和家長會，若有不同意見 可以不裝，這才是公開透明民主的方式。

羅文嘉指出，他覺得自動販賣機是稱不上是人工智慧學習，這就是配合商業的運作，他不反對，就回到商業運作的邏輯來講。另外，數據部分，今年9月2日，柯說只要學生使用悠遊卡嗶一聲去買東西，立刻會知道誰買東西 ，但教育局官員又說沒有，到底應該聽誰的。雖然柯文哲已經說若消費資料可能有被濫用的疑慮，考慮訂一個專章處理，可否請柯訂專章後，再執行政策，開放給學校有說不的權利。羅文嘉表示，這是政策、市政，涉及學校教育，他是以一個家長的身分，希望柯可以聽進去。