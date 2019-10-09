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嘉義高工落實機器人教育多年 國際賽成績亮眼

2019-10-09 11:23聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教育部國教署持續輔導各級學校落實十二年國教課綱，補助設有專業群科、實用技能學程或專門學程的公私立高級中等學校強化實作環境。其中，國立嘉義高工投入機器人教育多年，更妥善運用計畫補助，持續提升實作環境、學生實務知識與技能，今年8月更代表國家參加第45屆國際技能競賽，勇奪四面銀牌三優勝。

國教署表示，十二年國教課綱強調學生是教育的主體，鼓勵發展多元、跨域的課程，藉由「提升學生實習實作能力計畫」、「遴聘業界專家協同教學」、「學生業界和職場參觀」等計畫經費補助，提升技術型高中實務增能發展，縮短學用落差。

國立嘉義高工電機科投入機器人教育多年，從科內發展機器人基礎教育，到培訓學生參加各項校外機器人競賽，已連續四屆獲選國手，成績亮眼。此外，更將機器人教育推廣至鄰近國中小學，獲各國中小師生及家長熱烈回響。

透過國教署實務增能發展計畫相關經費申請，主動探索產業未來發展趨勢，與業界專家組成教學團隊，提供學生更多實習實作與國手訓練資源，讓學生在多元及彈性學習環境中發揮更大創意。

嘉義高工此次共有七名國手代表國家參加「俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽」，由電機科主任陳敏雄領隊，老師曾揚博、徐聯昌共同指導林嘉祐、沈弘御參加青少年組機器人項目，以及工業控制林昱宏及電器裝配黃家芝等四名選手，在俄羅斯展現技藝，在青少年組獲得四面銀牌；而在青年組方面，機器人黃柏笙、何嘉翔，以及家具木工江登豐也分別贏得三項優勝成績。

嘉義高工校長林文河說，該校多年來培育無數優秀人才，無論是在學業、技能、就業均有卓越亮眼成績，學生榮獲本屆國手資格人數，更為全國技術型高中第一名。感謝教育部、國教署各項經費資源挹注，老師辛勞付出，學生也全力以赴，才能得到如此優異成績。

國立嘉義高工投入機器人教育多年，更妥善運用計畫補助，不論是實作環境、學生實務知識...
國立嘉義高工投入機器人教育多年，更妥善運用計畫補助，不論是實作環境、學生實務知識與技能等都持續提升，尤其今年8月更代表國家參加俄羅斯舉辦的第45屆國際技能競賽，奪四面銀牌三優勝。圖／教育部提供
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