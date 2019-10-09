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影／大考用計算機恐加劇城鄉差距 教育部：全力支援

2019-10-09 10:30聯合報 記者馮靖惠／台北報導

配合國高中數學新課綱納入計算機教學，許多數學老師及家長認為，升學考仍應開放使用計算機，以免學校不落實教學，但應確保不能加劇城鄉差距。教育部今天表示，教學現場會擔心機器上有城鄉差距，國教署也已進行機器設備上的盤點，國教署和高教司都會全力支援，如果有教學上的需求，可以從部分經費支應，也可以用考試完的機器回流使用，這些都是討論方案之一。

為促使大學考招開放數學科使用計算機，全國教師工會總聯合會一行人與發起連署活動的台中一中數學老師陳光鴻，今天到教育部前陳情，希望教育部、大考中心能夠開放學測數學科使用計算機，並於112年落實。

教育部科長郭佳音回應表示，針對計算機是否納入大學入學考試，教育部已經召集各方專家學者及第一線高中數學科教師，花了一年多時間討論。絕對不會違背課綱精神，但納入考試使用計算機，必須盤點考試公平性、經費評估、試務運作長短等等，入學考試關乎十幾萬名考生的權益，必須花較多的時間審慎評估。第一線教學現場的老師，有很多不同的聲音，教育部都很重視，都會一並納入評估。

郭佳音表示，每個入學考試的性質不太一樣，統測、學測和會考都不同，計算機的使用上會有程度上的差別，現在最大的評估困難是，無法預測111年甚至111年以後的入學環節，可能會有哪些試務風險。

連署發起人陳光鴻說，以數學領綱對應測驗內容的條文說明數學科有很多內容必須使用計算機，倘若不使用計算機是無法達成教學目標的；既然必須以計算機作為學習工具，但考試卻不准用計算機，這是自相矛盾的。

陳光鴻說，大學考招不使用計算機，將導致現場教師也不用計算機，會把心力與教學偏重在「解題技巧」，不僅與生活脫節，也造成學生學習興趣缺缺。事實上，開放使用計算機應試，不僅降低數學學習的難度，更減少機械式與枯燥內容，可以提升學習數學的興趣，讓數學教學更靈活。而鄰近許多國家早就開放計算機的使用，台灣在這方面已經屬於落後國家，開放計算機應試刻不容緩。

全教總秘書長劉欽旭表示，使用計算工具是生活的常態，數學測驗不能使用計算機，實在是落伍的觀念。不僅大學學測數學要開放使用計算機，技專校院統一入學測驗也應該開放使用。統測的專業科目考科是著眼於實務取才命題，理當符應職場工作現況，例如商管群考科之會計學，應訓練學生善用工具運算，開放計算機應考方能符合時代趨勢，希望技專入學測驗也能一併開放。

為促使大學考招開放數學科使用計算機，全國教師工會總聯合會一行人與發起連署活動的台...
為促使大學考招開放數學科使用計算機，全國教師工會總聯合會一行人與發起連署活動的台中一中數學老師陳光鴻，今天到教育部前陳情，希望教育部、大考中心能夠開放學測數學科使用計算機，並於112年落實。記者馮靖惠／攝影
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為促使大學考招開放數學科使用計算機，全國教師工會總聯合會一行人與發起連署活動的台...
為促使大學考招開放數學科使用計算機，全國教師工會總聯合會一行人與發起連署活動的台中一中數學老師陳光鴻，今天到教育部前陳情，希望教育部、大考中心能夠開放學測數學科使用計算機，並於112年落實。記者馮靖惠／攝影
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教育部學測升學課綱
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