私校校長年薪百萬沒人當？ 教團：內情恐不單純

2019-10-09 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



東方設計大學校長出缺逾八個月仍未能完成遴聘，全國私校工會理事長尤榮輝表示，東方設計大學7月爆出財務困難、教師研究費打三折的爭議，顯示該校董事會與代理校長治校無方，建議應效法同樣爆出財務危機、停發研究費的長榮中學董事長及校長，引咎辭職以示負責。

東方設計大學於今年2月1日起校長出缺，歷經五次公開徵求，至今已歷時逾八個月，仍未能依法定期限完成校長遴聘，面臨校長「難產」窘境。圖／截取自東方設計大學官網 分享 facebook

尤榮輝說，同時呼籲東方務必於10月31日前以公正、公平方式完成校長遴選，不要為特定人選造橋舖路而傷害校務發展。

東方設計大學日前聲明表示，調整研究費是為了讓學校可以在現行大環境下永續經營的預防措施，月薪3萬元以下的職員工薪俸也不變。

尤榮輝表示，東方設計大學校長出缺逾八個月仍未能完成遴聘，表面原因似乎是因為少子化後財務困難，導致校長人選難覓，但私立大學校長薪酬優渥，年薪動輒數百萬，擔任大學校長可謂名利雙收，有志之士理應趨之若鶩，但東方設計大學卻容讓校長懸缺逾八個月，內情恐怕不單純。

尤榮輝說，東方設計大學校長遴選歷經五次公開徵求，最近一次遴選有三名教授投件參與，9月25日的遴選會議投票結果，共11張選票中，出現六張空白票，亦即有六名遴選委員對三名候選人均表示不同意，最後遴選委員會以「三位候選人得票數均未過半」為由，拒絶依校長選聘辦法將得票較高者推舉提送董事會圈選，才導致校長至今難產。

全國私校工會表示，三名候選人既已通過資格審查，且遴選委員會也完成投票程序，就應依規章將得票數較高者送董事會圈選出校長，而遴選委員會卻自行補充選聘辦法，增加「票數過半才推舉至董事會」的規定，顯然已逾越法定職權，且似乎有人為干預的現象，教育部不應予以尊重。