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獨／少子化衝擊 東方設大校長「難產」教部命月底選出

2019-10-09 09:29聯合報 記者馮靖惠／台北報導

東方設計大學2月1日起校長出缺，歷經五次公開徵求，至今逾八個月，仍未能依法定期限完成校長遴聘，面臨校長「難產」窘境。校方表示，因為少子化，大學經營困難，沒人想當私校校長，前四次徵才期間只有一人投件。教育部說，已兩度函請該校10月31日前完成校長遴聘作業，以利校務正常運作。

東方設計學院106年8月1日升格為東方設計大學。本報資料照片
東方設計學院106年8月1日升格為東方設計大學。本報資料照片
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私立東方工藝專科學校民國55年創校招生，91年改制東方技術學院，99年更改校名東方設計學院，106年8月1日升格東方設計大學。現在遴選的是第四任校長。

教育部技職司表示，東方設計大學2月1日起校長出缺，目前由副校長劉光盛代理校長。依私立學校法第42條規定，校長出缺時，學校法人應於六個月內另行遴選，學校法人未依規定期限遴聘校長或遴聘的校長資格不符者，學校主管機關應命其於三個月內重新遴聘。教育部已於7月25日及9月10日函請該校，於10月31日前完成第四任校長遴聘作業。

技職司表示，東方設計大學校長遴選委員會2月1日辦理選聘作業，遴委會考量校長應具有卓越的行政經驗及領導能力、公認的學術成就及聲望，3月6日第一次會議決議，全體委員半數以上推薦票數者為校長候選人，基於該決議是對校長選聘辦法的補充，教育部予以尊重。

技職司說，該校第四任校長第一次至第四次徵求截止日分別在4月22日、6月3日、6月24日、7月19日，期間卻僅有一名教授投件，致未達開會標準。

遴委會第五次徵求截止日為8月31日，有兩名教授投件，連同前次共計三人，9月25日舉行第五次會議的投票結果，三名候選人的個別得票數均未達半數（含）以上，因此皆未獲推舉提送至董事會成為校長候選人。

東方設計大學表示，校方一直都有依照規定時程公告徵才，也有發文給全台各大專校院，希望有志者參加校長遴選。但第一次遴委會公開徵才時，只有一個人來投，沒辦法選，因此一再延期，中間更一度乏人問津。

校方說，第五次徵才好不容易湊齊三名候選人，包括一名校內教授、兩名校外教授。9月25日舉行遴選會議，遴選又不順利，三名候選人都沒有獲得遴選委員的認同。

校方表示，現在面臨少子化，私校校長真的不好當，學校招生又已經很危急，經營困難，一直沒選出來新任校長，學校也很頭痛。站在校方立場，當然希望能夠盡快選出新任校長，穩定校務。

東方設計大學2月1日起校長出缺，歷經五次公開徵求，至今歷時逾八個月，仍未能依法定...
東方設計大學2月1日起校長出缺，歷經五次公開徵求，至今歷時逾八個月，仍未能依法定期限完成校長遴聘，面臨校長「難產」窘境。圖／取自東方設計大學官網
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教育部校長遴選少子化
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