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大學科系不設申請入學名額上限? 教部：從嚴審查

2019-10-08 20:44聯合報 記者章凱閎／台北報導

教育部日前宣布，明年起大學各系組申請入學名額占比，不能高於或低於全校申請入學名額10％，但若是資通訊領域、5+2產業、或有特殊需求的系組，經教育部同意後可不受此限，有學者質疑此舉是「開後門」。但教育部高教司司長朱俊彰受訪表示，全國有1000多個校系，有各自的招生方式，例如藝術體育類科系重視考生甄試表現，若限制申請入學名額恐不符這類科系需求，新規定應研擬配套措施，「不能叫開後門」。

朱俊彰也說，目前教育部正在審核有意放寬申請入學名額限制的科系，但強調會「從嚴審查」、「不是學校說要放寬，教育部就會同意」，科系必須提出數據佐證，例如該系申請入學的招生情況、學生入學後的表現及弱勢生比率須明顯優於考試分發；且該科系能負荷甄試所需人力，才有放寬的機會。

但教育部不願透露目前有多少科系申請放寬申請入學名額上限，只承諾11月初申請入學簡章公布前，會通知各科系審查結果。

今年大學指考分發核定名額不到3成，申請入學成招生主流。教育部現行僅針對大學各入學管道名額「總量」進行控管，例如交大有6成申請入學名額，但因各系仍有自主權，導致今年發生交大電機系申請入學名額占72％、繁星占22％，考試分發只剩4％。

教育部。報系資料照
教育部。報系資料照
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