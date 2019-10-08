高中師籲大考開放計算機 心測中心：辦Excel上機考更好

2019-10-08 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



舉辦大學學測、指考的大考中心以「開放計算機應於考試舉行前三年公告」為由，111年大考數學科不開放計算機。台中一中數學老師陳光鴻發動連署，今天將統計國內有多少高中數學段考開放計算機，並串聯數學老師更換臉書大頭貼，一起呼籲大考中心開放112年使用計算機，符合108課綱數學科的目標。

舉辦國中會考的台師大心測中心日前表示，今年八、九月間會決議會考是否開放計算機。心測中心主任陳柏熹昨天接受電話訪問時表示，心測中心尚未掌握數據，證明有帶計算機能增加答對率，目前不打算開放計算機。計算機只是運算工具，如果真要測驗學生的運算思維，不如安排Excel上機考。

舉辦四技二專統一入學測驗的財團法人技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，教育部已針對計算機開放一事，召集大考中心、技專入學測驗中心，以及舉辦國中會考的心測中心開過兩次會，目前傾向3個單位都開放，或是都不開放，等於我國四大入學考試「同進退」。

陳柏熹說，對於會考要不要開放計算機，心測中心已做過相關測試，目前未得出具體結論，證明開放計算機能增加學生答對率。學生能否答對，與使用計算機無關。如果真的要符合新課綱強調的「運算思維」，不如安排Excel上機考，測驗學生處理資料的能力。

陳柏熹也說，國中會考不開放，也不代表學生就不會用計算機。未來將以平時測驗來測試，確認帶計算機能達到具體目標，才考慮開放。