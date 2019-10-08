北市智販機涉圖利？議員爆料：廠商一年收益超過三千萬

2019-10-08 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



北市教育局規畫智慧販賣機進入校園政策爭議不斷擴大，民進黨籍台北市議員許淑華、吳沛憶今天上午召開記者會，質疑教育局從今年3月開始有試辦計畫，其中5、6月期間，總計在9校設置9台販賣機，平均月收入近29萬元，若扣掉設置成本，平均每校、每台淨利1萬5千元。

許淑華表示，以此類推，若要在全市232所學校，每校設置一台販賣機，每月起碼有348萬元的收入，若扣掉寒暑假，一年9個月來計算，廠商一年淨利起碼3132萬元。

許淑華說，不過教育局每台販賣機，月租金僅收1千元，換算下來，北市府一年僅收益276萬元，兩者相差11倍之多，根本就是賤租市有土地，難道沒有圖利廠商之嫌嗎？

許淑華表示，教育局試辦計畫6月結束，8月中就立即發文要求全面實施，難道都沒有檢討報告嗎，為什麼要這麼倉促上路，痛批政策實施過於草率，也沒有檢討回饋機制，增加學校收入來源，校方更無法管控並規範廠商所提供的飲品項目，造成家長與社會觀感不佳。

許淑華強調，像敦化國小有上千學生，其實家長抱怨很多，但完全不見任何檢討報告，要求教育局儘速檢討。

吳沛憶表示，販賣機消失20幾年，柯文哲也說過要減塑，說要取消販賣機，導致許多家長不解，為什麼台北市的政策一朝夕改，建置期間也沒有做過完整的說明，且販賣機設置還耗費學校人力，部分學校就有老師一天起碼要巡8次，只為了看看販賣機需不需要通知廠商補貨。

許淑華要求，一周內訂定回饋機制，並要求廠商簽署保密條款。

對此，北市府教育局主秘陳素慧表示，教育局曾做過四場說明會，但當時是針對學校，並拜託學校代為轉達，可能是學校轉達得不夠清楚，18日、21日會再召開說明會。