四大入學考擬「同進退」開放計算機 統測傾向不開放

2019-10-08 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



舉辦大學學測、指考的大考中心以「開放計算機應於考試舉行前三年公告」為由，111年大考數學科不開放計算機。台中一中數學老師陳光鴻發動連署，今天將統計國內有多少高中數學段考開放計算機，並串聯數學老師更換臉書大頭貼，一起呼籲大考中心開放112年使用計算機，符合108課綱數學科的目標。

不過，舉辦四技二專統一入學測驗的財團法人技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，教育部已針對計算機開放一事，召集大考中心、技專入學測驗中心，以及舉辦國中會考的心測中心開過兩次會，目前傾向3個單位都開放，或是都不開放，等於我國四大入學考試「同進退」。

林尚平說，技專入學測驗中心目前未考慮開放。心測中心主任陳柏熹也說，國中會考目前不打算讓學生帶計算機。

林尚平說，民國80年左右的二技曾經開放計算機，當時的做法是由主辦單位提供，但會提高報名費。二專如今只剩護理科，沒有考數學、理工、會計等需要運用計算機的科目，不再開放帶計算機。統測辦理至今，也未開放計算機。

陳光鴻說，計算機不是沒開放過，部分國考也開放過計算機，有關單位應能處理相關程序。林尚平說，學測、指考、統測、會考屬競爭型考試，而不是能力測驗。開放計算機與否，需要更謹慎考量。

林尚平說，開放計算機的難題，在於要統一提供或自備。統一提供的話，需調漲報名費，且計算機是電子設備，今年大量購入，明年恐沒電，等於造成浪費。如果讓學生自備，監考需嚴謹把關，坊間也可能面臨缺貨問題。

林尚平說，若真要開放計算，技高端的數學、工程和會計可能會納入。

不過，高雄高工數學老師、也是技高數學科種子教師的呂一帆說，108課綱教學歸教學，考試規考試，不一定要結合在一起。如果段考或大考要開放計算機，應該沒幾題能派上用場。

呂一帆說，技高的108課綱數學科也強調資訊科技運用，目前學生仍沒辦法人手一機。他今年也帶領高一班級，在上到三角函數單元時，請學生打開自己的手機，下載免費的計算機APP實際操作。