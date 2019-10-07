學校設自動販賣機 北市府：個資不會外洩

2019-10-07 19:09 中央社 台北7日電



台北市教育局主秘陳素慧今天表示，學校裝設自動販賣機，學生可使用數位學生證與悠遊卡消費，機台系統只能讀取卡號，沒有個資外洩問題，第二波在裝設前會先召開說明會。

政大法律系副教授劉宏恩在臉書貼文，質疑台北市政府強迫各國中小裝設自動販賣機，認為台北市長柯文哲「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」一席話透露出真相：市府要協助廠商蒐集全市中小學生的消費行為記錄大數據，演算發展人工智慧商業模式。

陳素慧下午說明，數位學生證與悠遊卡結合，具有悠遊卡功能，用卡片購物時，機台只能讀取卡號，廠商無法存取個資。

她說，自動販賣機的內容物經過雙重把關，先由校園食品諮詢委員會委請董氏基金會審核，再由學校、家長會與教師會討論要販售的物品，「商品決定權在學校」，若家長認為誤放果汁等含糖飲料，會請廠商不再讓此事發生。

陳素慧說，自動販賣機透過科技與e化技術，將無現金交易模式導入校園生活，也是智慧教育一環，如幸安國小藉此將4G物聯網消費平台概念導入教學。

柯文哲常將「無現金交易」掛在嘴邊，去年出席台北市107學年度第1學期公私立中等學校校長會議暨實務工作研討會時，大安國中校長洪錫璿提議引入自動販賣機，柯文哲應允。

洪錫璿認為，早期禁止販賣機入校園，如今受少子化影響，在校經營合作社的成本與營業額難以打平，導致多校合作社關閉，只要有所規範，就能確保學生飲食安全，引入自動販賣機的話，每月合作社開銷可節省2/3。

大安國中、金華國中、幸安國小等9校從今年3月開始試辦，9月起有89校裝設，學生使用數位學生證或悠遊卡就可購買食品或文具。