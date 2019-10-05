公費留考╱人文社會考生占七成 不符合人才需求？

2019-10-05 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ╱台北報導



圖為國家考試示意圖，非公費留考考生。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

學者：國內人文社會教職供過於求

108年公費留考明天登場，報考人數593人，比前兩年略高。從報考學門區分，人文社會考生占七成二，理工生農僅二成八。輔仁大學社會系教授戴伯芬分析，國內人文社會領域教職早已供過於求；高教工會表示，政府鼓勵留學應有配套。

教育部表示，為聚焦培育高階人才，公費留考105年起除藝術、建築設計領域、赴新南向留學，以及原住民三類特殊生仍收碩士名額，其他領域只收博士。研究高等教育政策的戴伯芬說，人文社會學門博士大多謀教職，但國內相關領域的教職早已供過於求。

戴伯芬說，以她任教的所為例，最近要招聘一名專案教師，應徵者超過30人。政府應把高教留學獎助金視為一種社會投資，先思考國內當前需要哪些人才，再按比率規畫獎助人數。

高教工會秘書長陳政亮說，政府鼓勵公費留考是好事，但要有配套。他認為最具體的做法就是降低生師比，來提升高教品質和教職需求，化解國內大專校院傾向不增聘專任、只聘專案或約聘教師的情形。

5+2產業新增19學門 航太等4學門沒人考

教育部國際及兩岸教育司表示，教育部在規畫上力求均衡人文、理工的學門數，目前人文和理工學門數的比例為4.7：5.3。教育部也為培育AI等我國5加2產業有關的人才，107年至今增設19個相關學門。

不過今年公費留考報考人數顯示，增設的19學門，總報考人數僅71人，占所有考生的12%。包括風場運維、航太工程（發動機設計）、循環材料、地震與避難等四個學門沒人報考。國際司說，這些學門都是今年新設，有待持續推廣。

過去考生取得公費留考資格後，須取得學位並回國服務，否則要繳回獎助金。國際司表示，公費留考規範逐步放寬，現在不一定要立刻回國任教。受獎助的考生畢業後，若申請上全球百大大學的教職，或錄取所屬專業領域的國際頂尖機構，只要佐以證明並經教育部核可，得申請延緩返國服務，年限為15年。