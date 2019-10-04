e起傳愛 遠東70讓「大人物」走進偏鄉

2019-10-04 00:00 文／ 內容中心 陳思瑜



遠傳「翻轉教育 讓愛遠傳」由總經理親率經營團隊及志工深入偏鄉南投縣仁愛鄉互助國小。 圖／遠東集團 提供 分享 facebook

AI時代，數位能力將成孩子們決戰未來的關鍵，尤其對偏鄉或經濟弱勢孩子來說，這可能是翻轉命運的鑰匙。為減少城鄉孩童數位落差，這幾年，從政府到企業都捐助多所偏鄉學校電腦、平板等設備，然而第一線偏鄉數位教育志工指出，現今城鄉孩童數位落差的重點不是硬體設備，而是「空有設備，卻沒有適當老師教導他們新科技知識與體驗」。

遠傳電信呼應遠東集團70週年慶公益主軸，攜手元智大學、亞東技術學院，前進新北市、桃園偏遠或數位教學資源不足學校，推廣大數據（大）、人工智慧（人）、物聯網（物）等全球最受關注的三大數位科技知識與趨勢，要讓偏鄉孩童跟上時代趨勢，替孩子數位能力加值。

引導孩子理解大數據

然而，生硬難懂的大數據、人工智慧、物聯網知識，連大人都不一定搞得懂，又怎麼讓孩子了解？前往偏鄉國小辦理主題式營隊，融入數位教育等內容的亞東技術學院通訊工程系老師曾騰輝，藉著智慧音箱「小狐狸」解決了這個問題。

在營隊教學現場，曾騰輝老師就把小狐狸當「助教」，例如他對小狐狸說「我要聽學貓叫」，此時智慧音箱就播放出抖音爆紅歌曲「學貓叫」，而非貓咪叫聲，「這時我就會跟孩子解釋，小狐狸播歌而不是貓咪叫的結果就是人工智慧，並且跟孩子解釋智慧音箱的行為與大數據之間的關係」。

連續兩年都帶學生到偏鄉進行數位教育營隊的曾騰輝老師表示，其實偏鄉孩子數位學習能力並不差，但相較都會地區的素質整齊，偏鄉孩子程度落差很大，「有些小朋友連看指示按對應按鍵，都不見得打得出來，更別說進一步的應用」。

連續四年鼓勵學生組成「艾妲義工天團」，接受專業資訊教師集訓，並利用寒暑假，前往桃園市6所小學舉辦資訊數位營的元智大學也表示，「現在很多偏鄉要電腦有電腦、要平板有平板，最缺的其實是老師用適當教材教他們操作」。

因此遠東集團的數位教育營隊活動最大意義之一，就是讓不容易接觸最新科技工具的偏鄉孩子，有實際操作體驗的機會，「小朋友體驗之後，就能對科技有個概念，希望藉由這樣的方式，幫助孩子產生對新科技的興趣」。

遠傳電信與大專院校合作的偏鄉數位教育營隊，為孩子帶來陪伴與文化刺激。 圖／遠東集團 提供 分享 facebook

培養台灣未來AI人才

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳自2017年起展開「翻轉教育 讓愛遠傳」CSR計畫，致力數位轉型，深耕「大人物」三大關鍵領域，而今年教育部發布將人工智慧納入108課綱中，與遠傳未來發展方向不謀而合，因此期望數位營除了科技體驗，也能帶給孩子們良好的科技教育。

為推廣數位教育，遠傳電信還與台大電機系葉丙成教授帶領團隊開發的學習平台PaGamO合作，建立「遠傳題庫專區」，讓學童能透過遊戲輕鬆吸收環境教育、大數據、人工智慧及物聯網的知識。並於今年暑假舉辦「遠傳數位小超人線上電競賽」活動，這是國內第一家辦理公益數位學習的電競賽，提供孩子在暑假參與一場激烈的遊戲式學習競賽，活動期間共吸引82所國小及71所國中近千名學童參與。

遠傳電信與元智大學、亞東技術學院合作的偏鄉數位教育營隊，為偏鄉孩子帶來陪伴與文化刺激。 圖／遠東集團 提供 分享 facebook

遠東用公益行動慶生 深入偏鄉陪孩子

M型社會影響偏鄉教育發展，在硬體資源湧入後，如何提升偏鄉孩子學習動機，是現今各界最想解決的社會問題，而「陪伴」被認為是最佳解方。

創立70年的遠東集團，稟持讓台灣更好的信念，擴大公益行動慶生、許下「共創美好未來 你我攜手同行」的承諾，和社會永續共榮邁入下一個台灣更好的70年，持續投入社會參與及社區關懷。旗下遠傳電信、元智大學、亞東技術學院攜手，呼應七十週年公益慶生主軸，召集志工進入偏鄉校園，不僅將最新科技產品帶到孩子眼前，也陪著孩子探索自我、希望陪伴他們突破現實困境，有機會走出不一樣的人生。

根據國發會民國105年發布「個人家戶數位機會調查報告」，指出偏鄉區域孩童「玩線上遊戲」比例全台最高，但透過「網路互動討論課業」比例卻是最低，顯示偏鄉孩童其實不乏硬體設備，但因經濟或隔代教養等問題，欠缺家長的陪伴，導致學習動機低落。

「陪伴」對偏鄉孩子有多重要？台大電機系葉丙成教授曾描述偏鄉的孩子是一群「沒有選擇的孩子」，沒有大人帶著他們探索世界，接受外來文化刺激，讓他們沒有自信、不知道世界上還有其他可能性，自然產生不了學習與改變的動力。

而遠傳電信與元智大學、亞東技術學院合作的偏鄉數位教育營隊，為偏鄉孩子帶來陪伴與文化刺激，導入創新教育學習模式，將科技產品帶入教室中，讓學童體驗科技與生活的結合，讓他們看到不一樣的世界，開啟對未來的想像力。