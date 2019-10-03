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校園仍存體罰 人本：教部應落實監督

2019-10-03 17:35台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

學生人權進校門就不見，人文教育基金會於3日公布調查結果。（施凱文/台灣醒報）
學生人權進校門就不見，人文教育基金會於3日公布調查結果。（施凱文/台灣醒報）
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體罰、搜書包及辱罵，常見於校園中，受害者都是學生。據人本文教基金會報告顯示，2019年多項校園違反人權數據提高。執行長馮喬蘭記者會中表示，在這人權觀念普及的時代，很遺憾許多不符合時宜的規定仍存在學校裡。她說，教育部雖修改法規，但學校根本沒遵守，盼教育部能落實監督。

大人小孩不同標準

體罰、被辱罵及侵犯隱私在大人世界是不能被容忍的，為什麼場景轉換到校園就變得合理？根據人本教育文教基金會全國調查指出，在學校受體罰、言語羞辱及隱私被侵犯的事件不減反增，其中，教師言語羞辱學生的情況從2016年的2成暴增到2019年的逾5成。

「根據調查顯示，有近7成的國中生表示曾看過或受到老師體罰。」基金會執行長馮喬蘭表示：「2017年教育部修正的法規，學校根本沒落實，例如服儀及髮禁都已解除，仍有近9成學生表示曾受到處罰。」許多不懂如何拿捏管教尺度或以打罵教育為核心的老師，還繼續留在校園。

其他還有像趁學生不在私下搜書包的、禁愛令及申訴管道未建立等，在在顯示學生的權益被忽視。馮喬蘭嘆，沒隱私、無法發表意見及權利受侵害等等，都發生在社會的根源學校裡，國家怎麼會好。

學校極度保守

台灣青年協會理事長林彥廷說：「在這人權觀念漸長的時代，竟還有不少學校早上上學還需男女分開成列進入，彷彿電影般的畫面依然上演著。」台灣家長教育聯盟理事長謝國清則說：「任何的分類都是一種歧視和分化，何況把成績較好的學生放在特定的位置及鎂光燈下，不也是導致其被霸凌的原因嗎？」

「老師將孩子以階層分類是知法犯法，教育部宣示教改但校園沒落實。」兒少聯盟秘書長葉大華表示，不當體罰的老師必須要受到一定比例的懲處，而目前學生還是會怕秋後算帳，申訴管道必須暢通，才能真正保障學生在校園的權利。

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教育部人權
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