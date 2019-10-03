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高中教官林志憲輔導學生走正軌 獲大愛菁師獎

2019-10-03 16:55中央社 記者魯鋼駿新竹市3日電

新竹市光復中學主任教官林志憲從軍中轉職軍訓教官7年，輔導許多高關懷學生走上正軌，對他有滿滿感激，今年獲得教育大愛菁師獎「高中職組」菁師獎殊榮。

林志憲告訴中央社記者，現今教育環境多變，學生們的偏差行為也日漸多樣，有一些相對弱勢的學生，因學習興趣低，且家庭疏於關懷下，往往就容易感染社會惡習。

林志憲說，他曾輔導過一名學生，因受到校外夜生活誘惑，無心向學，甚至從日間部休學，投入到夜間娛樂場所工作，經不斷追蹤與輔導，才讓學生答應轉至進修部完成學業，並離開夜間娛樂環境，目前已上大學，並在新竹科學園區擔任工程師。

林志憲表示，他的妻子在高雄市的高中擔任教官，2名兒女分別跟著他們分隔兩地，平日晚上透過視訊聯繫感情，或許是一家人聚少離多，因此會更珍惜週末團聚的時光。

光復中學今天發新聞稿表示，林志憲轉任軍訓教官7年，一直都在新竹光復中學服務，未申請返回戶籍地，每天投入大量時間做學生的生活輔導工作，教導每位學生走正軌，並建立正確價值觀、人生觀，培養孩子面對與解決問題的基本能力。

光復中學表示，「108年第8屆教育大愛菁師獎」是由懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會、108年教育大愛菁師獎評審委員會共同辦理，主任教官林志憲多年來關懷學生犧牲奉獻，榮獲「高中職組」菁師獎殊榮。

教官新竹軍訓
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