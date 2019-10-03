親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

國一女學生寫8項作業到凌晨 網友嘆「現在小孩好辛苦」

2019-10-03 16:43聯合新聞網 綜合報導

有位家長表示自己小孩因為課業壓力大，經常寫作業寫到凌晨，讓她相當心疼。示意圖／i...
有位家長表示自己小孩因為課業壓力大，經常寫作業寫到凌晨，讓她相當心疼。示意圖／ingimage
分享

台灣教育制度以升學為導向，導致許多家長對自己小孩的課業相當重視，許多小孩在上完課後甚至還需要到補習班補習，花費許多心力在課業上卻鮮少有喘息空間。日前一位家長在網上分享自己小孩功課壓力大，學校功課至少都出8樣以上，每次寫作業都寫到凌晨12點多，讓她相當心疼，而網友也感嘆教育體制的改變，並說「現在小孩好辛苦」。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，表示自己女兒剛就讀學區裡的升學國中，學校每次都會出至少8樣功課，遇到假日也會出至少10樣作業，加上每天的考試，使女兒壓力很大，她說「才剛寫完功課、背完單字、抄了一堆的訂正，現在才要睡...現在半夜12:40」。

原PO表示公公要求女兒一定要補習，所以才會讓她每週補3天的英文，原PO認為雖然小孩要適當感受壓力才會成長，但她並不樂見小孩重複考試、功課、背書、睡眠不足的惡性循環，因此她會去學校找老師談談，補習的方面也會觀察小孩的反應，如果不行就會停止。

文章一出後，許多網友也紛紛留言，「我真心覺得現在小孩好辛苦，好可憐」、「在台灣讀書真的很辛苦...又擔心孩子跟不上進度...又擔心他們睡不飽沒有精神阻礙發育...真的兩難啊⋯⋯」、「因為時代的變化，苦了讀書的小孩」，但也有網友表示「正常吧，我家小孩六年級昨天補習班下課回家繼續寫學校功課寫到23：30，所以國中到12-01點正常啦。」、「這些壓力都比不上工作壓力，好好學好好磨練吧」、「功課一堆是個人觀感，如果這個老師這麼誇張，應該其他同學家長也跳出來了吧。」

爆怨公社睡眠升學補習
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

台生宜赴港就學？教長：鼓勵交流但要注意人身安全

2019-10-02 09:28

不厭其煩將學生從酒店勸回校園 教官獲菁師獎殊榮

2019-10-03 12:19

世界科大聯盟首度在台辦年會 15國主管談技職未來

2019-10-03 13:08

老師結合PaGamO 他上國文課不再「放空」

2019-10-03 12:02

校車要男女分開坐 人本調查三成國高中生被「禁愛」

2019-10-03 10:56

偏遠生參加大學營隊 教部將補助

2019-10-02 23:38

教部補助偏鄉生參加營隊 招聯會：沒參加也不會吃虧

2019-10-02 22:07

北市5校8大學聯盟 1200生跨校上課

2019-10-02 16:27

超收罰不怕 板橋私立皇佳幼兒園再犯可停招

2019-10-02 14:16

僅1.8%幼童能進公托！永和區長爭取學校閒置空間設公托

2019-10-02 13:06

校園內政治霸凌頻傳 立委籲教育部組律師團調解紛爭

2019-10-02 11:03

教師法完成三讀仍未實施 教長：今年底公布

2019-10-02 10:53

原民大專甄選 教部修法列優待辦法

2019-10-02 00:21

新課綱缺師資成助力 偏鄉校找大學打造醫放師搖籃

2019-10-01 19:31

學校食材溯源拚登錄率 菜色乾脆單一化

2019-10-01 14:28

學校食材登錄率提高 農委會：各校努力點做得到

2019-10-01 14:28

台大開南創客聯盟獲獎 立下探勘技術新里程碑

2019-10-01 13:32

學校餐認證食材登錄壓力大 農委會：努力一點就能做到

2019-10-01 10:22

為達學校午餐登錄KPI 縣市校園各出奇招

2019-10-01 10:16

國小晨光時間家長志工亂象 教團籲教育部普查

2019-10-01 08:26

縣市將設教師支持中心 提供心理諮商

2019-10-01 00:31

非營利幼園成本 不得全由家長負擔

2019-10-01 00:23

立委將礦工之子當醫生作階級反轉案例 家長團體無法接受

2019-09-30 19:33

不攤非營利幼兒園成本 家長嘆：看得到吃不到

2019-09-30 13:21

非營利幼兒園 營運成本不由家長負擔

2019-09-30 13:19

非營利幼園收費設限 教團：別造成有佛心才會做

2019-09-30 11:22

非營利幼兒園營運成本 將不得額外向家長收費

2019-09-30 10:37

弱勢生代收代辦費 教部年補助1.1億

2019-09-30 00:56

教師節寫親筆信 教長勉教師成為孩子的「陪伴者」

2019-09-28 11:42

翠華中學在這！這間私校荒廢18年因《返校》爆紅

2019-09-27 14:26

優良特教表揚 32教師獲獎

2019-09-26 22:29

新課綱倉促上路 8成教師未準備好

2019-09-26 17:35

不敵少子化廢校18年 「返校」拍攝地點原來在這？

2019-09-26 16:34

校園引進人臉辨識 人權團體質疑監控

2019-09-26 14:14

影／校園引進人臉辨識 人權團體：侵犯隱私

2019-09-26 12:50

新課綱重大教育變革 教部：各項準備「尚稱充分」

2019-09-26 11:50

影／憂人臉辨識侵害隱私 人權團體要求限制校園使用

2019-09-26 11:45

影／私校聘約坑殺教師 教改陣呼籲教育部正視

2019-09-26 11:36

108課綱啟動 金車調查：僅兩成教師認為全面準備好了

2019-09-26 11:25
看更多

熱門文章

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18

嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演

2019-10-02 23:21

108課綱上路 台中17校師資更不足

2019-10-03 00:02

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

校車要男女分開坐 人本調查三成國高中生被「禁愛」

2019-10-03 10:56

國一女學生寫8項作業到凌晨 網友嘆「現在小孩好辛苦」

2019-10-03 16:43

看問題／中市教育人財兩缺 各校心苦自力救濟

2019-10-03 00:12

教部補助偏鄉生參加營隊 招聯會：沒參加也不會吃虧

2019-10-02 22:07

老師結合PaGamO 他上國文課不再「放空」

2019-10-03 12:02

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

不厭其煩將學生從酒店勸回校園 教官獲菁師獎殊榮

2019-10-03 12:19

影╱「花甲男孩」作者獲邀 擔任聯合大學駐校作家

2019-10-02 20:40

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

成大登革熱群聚感染 啟動防疫總動員

2019-10-03 13:35

海洋能源實現基地啟用 鎖定黑潮能、溫差能及波浪能

2019-10-03 11:01

弘光科大學生以台灣鯛做紅燒獅子頭料理 比賽拿佳績

2019-10-03 12:44

海外十大傑青來台 與科大學子分享創業經驗

2019-10-03 03:49

世界科大聯盟首度在台辦年會 15國主管談技職未來

2019-10-03 13:08

偏遠生參加大學營隊 教部將補助

2019-10-02 23:38

樹科大游雅婷為國爭光 獲大馬廚藝賽金牌

2019-10-03 14:17

7成國中生受過體罰 人本將推動專法草案

2019-10-03 14:40

數學課變傳說對決 國中老師結合手遊點燃學生興趣

2019-10-03 14:21

成大登革熱群聚感染 比照SARS防疫

2019-10-03 13:00

嘉大百年校慶 80師生高鐵站「快閃」表演

2019-10-02 23:05

花甲男孩在聯合大學 作家楊富閔駐校活動

2019-10-02 18:18

世界科技大學年會首在台舉行 盼增國際合作交流

2019-10-03 13:00

人本調查：7成國中生曾看過或受過體罰

2019-10-03 12:59

不影響分發管道名額 109學年大學繁星增額改外加

2019-10-03 17:12

高中教官林志憲輔導學生走正軌 獲大愛菁師獎

2019-10-03 16:55

U值媒／教育部應提告！因為政治狂熱引起的教科書風暴

2019-10-03 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top