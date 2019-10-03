國一女學生寫8項作業到凌晨 網友嘆「現在小孩好辛苦」

2019-10-03 16:43 聯合新聞網 綜合報導



有位家長表示自己小孩因為課業壓力大，經常寫作業寫到凌晨，讓她相當心疼。示意圖／ingimage 分享 facebook

台灣教育制度以升學為導向，導致許多家長對自己小孩的課業相當重視，許多小孩在上完課後甚至還需要到補習班補習，花費許多心力在課業上卻鮮少有喘息空間。日前一位家長在網上分享自己小孩功課壓力大，學校功課至少都出8樣以上，每次寫作業都寫到凌晨12點多，讓她相當心疼，而網友也感嘆教育體制的改變，並說「現在小孩好辛苦」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己女兒剛就讀學區裡的升學國中，學校每次都會出至少8樣功課，遇到假日也會出至少10樣作業，加上每天的考試，使女兒壓力很大，她說「才剛寫完功課、背完單字、抄了一堆的訂正，現在才要睡...現在半夜12:40」。

原PO表示公公要求女兒一定要補習，所以才會讓她每週補3天的英文，原PO認為雖然小孩要適當感受壓力才會成長，但她並不樂見小孩重複考試、功課、背書、睡眠不足的惡性循環，因此她會去學校找老師談談，補習的方面也會觀察小孩的反應，如果不行就會停止。

文章一出後，許多網友也紛紛留言，「我真心覺得現在小孩好辛苦，好可憐」、「在台灣讀書真的很辛苦...又擔心孩子跟不上進度...又擔心他們睡不飽沒有精神阻礙發育...真的兩難啊⋯⋯」、「因為時代的變化，苦了讀書的小孩」，但也有網友表示「正常吧，我家小孩六年級昨天補習班下課回家繼續寫學校功課寫到23：30，所以國中到12-01點正常啦。」、「這些壓力都比不上工作壓力，好好學好好磨練吧」、「功課一堆是個人觀感，如果這個老師這麼誇張，應該其他同學家長也跳出來了吧。」