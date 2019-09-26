新課綱倉促上路 8成教師未準備好

2019-09-26 17:35 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



全國教師工會聯合總會調查顯示新課綱上路有許多問題。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 108年新課綱已於上個月啟動，但僅有2成教師準備好。全國教師調查也指出，課綱可提供學生觀念上的改變，但軟硬體設備及升學制度沒有一起轉換，無法看見成效。面對依然繁重的行政業務，教師無法提供良好教學品質。而業務減量、共同分擔的「基地班」便是一個好例子。

新課綱舊資源

108年新課綱內容強調以學生為主體、自發、互動和共好，有4成多教師認為對學生未來是有益的，但僅有2成的教師表示已完全準備好，且課綱內強調「核心素養」導向的教育，在升學端的源頭未改變的情況下，中間的落差值顯示與實際狀況並無接軌。

「調查回收高於預期，原因可能是新課綱上路，教師很願意表達想法。」金車文教基金會執行長曾清芸表示：「值得欣慰的是，即便面臨年金改革，依然有很多教師將教職當成終身志業。」

全國教師工會總聯合會執行長吳彩鳳指出，全教總一直倡議校務行政減量，但源頭地方政府的政令多無統合，學校端收到多項指令，也使教師行政負擔增加。她表示：「行政減量能提升教育品質，行政與教育應是互相支持。」

老師快樂才有品質

教師快樂的因素主要是來自教學成就感，不快樂則是因行政負擔繁重，曾清芸說：「經濟壓力會是教師不快樂的原因，但仍有8成教師願意以教職為終生志業。」表示教師們依然有熱忱，如何幫助教師卸下負擔則是政策面需改善的。

「跳脫傳統教學框架，以自發、互動及共好的理念為學習創造更多可能性。」但吳彩鳳說：「108課綱強調的素養導向是知識跟態度並重，教學現場的測驗方式已改變。但升學端的測驗方式、制度沒改變，不僅讓教師依然有升學壓力，家也會有疑慮。」表示大制度面沒改，教師當然沒準備好。

吳彩鳳總結，試行的「基地班」是一個好範例。最大的幫助是，教師彼此教學技能提升、班級經營方式可以交流、可以共同分析學生狀況，且再也不必單打獨鬥一人面對整個班級。調查中，同儕良好互動也佔教師快樂來源很大的比例。

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