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不敵少子化廢校18年 「返校」拍攝地點原來在這？

2019-09-26 16:34聯合新聞網 綜合報導

國片《返校》上映3天票房達新台幣6770萬，可望成為今年首部賣座破億的國片。圖／...
國片《返校》上映3天票房達新台幣6770萬，可望成為今年首部賣座破億的國片。圖／影一提供
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由人氣電玩改編的電影《返校》，上映至今票房創下佳績，可望成為今年首部票房破億的國片。劇組高度還原主場景「翠華中學」斑駁樣貌，令不少網友好奇到底在哪裡取景？雖然劇組表示不便透露，但有鍵盤柯南透過電影內的線索找尋，推測可能是位於屏東縣內廢棄18年的志成商工，近日該校內部場景曝光，掀起網友一陣熱議。

台灣第一部改編電玩的電影《返校》，以台灣戒嚴時期為背景，敘述白色恐怖下的悲劇，主場景「翠華中學」包括教室走廊、禮堂、防空洞等，皆極度貼近電玩原作。日前一名文學營講師po文，表示找到廢校18年的屏東縣私立志成商工，校內擺設與電影畫面相似度直逼100%。

為了幫屏東縣政府文化處主辦的「大武山青少年文學營」取材，講師張宥希受訪表示，開課前發想議題，選定目前青少年最夯的話題《返校》，以自身獨立拍攝、剪輯及寫稿，將此作品作為文學營數位平台寫作課程的教學題材。搶先去看電影特映會的她，發揮鍵盤柯南的精神，終於找到《返校》真實拍攝場景。

荒廢18年 目前未對外開放

張宥希在校園半開放時走訪發現，校園中的司令台以及樹林，都和電影中的經典場景不謀而合，她懷著朝聖心情表示「當我一走進去看到司令台時，我整個大感動，心中的OS：我沒有走錯學校！」她事後也將朝聖心得po在個人網誌上，引起不少《返校》鐵粉關注。

張宥希受訪強調，目前志成商工未對外開放，校門口已掛上禁止進入的標語，切勿未經同意下擅自闖入，造成場地方及附近民眾的困擾。若網友仍想朝聖，她建議校門口拍攝即可，將鏡頭拉遠可將校園建築帶入，反而有電影陰森畫面的實感。而張宥希貼文底下更釣出疑似當地嚮導回應，「有管理員、有猛犬，但沒有對外開放，若自行進入沒有相關人員陪同，可要一切注意安全。」

值得一提的是，負責《返校》行銷的公司「牽猴子整合行銷」，負責人王師也分享張宥希文章，寫道「不是每個拍照打卡的人學姐」，留言中更釣出劇組的場地經理宣導「再次宣導，學校沒有開放，是不能隨便進去的喔！」，似乎也間接證實了《返校》拍攝地點就是志成商工。

廢校多年被遺忘 校園至今不解散

據悉，位於屏東縣潮州鎮彭城路上的私立志成高工，迄今廢校18年。根據「公視新聞」報導，志成商工因為招生不利「停招」，早被當地居民淡忘。至於為何荒廢已久未解散，教育部解釋，過去法令未限制轉型展延年份，今年已修改《高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法》，3年內無法轉型者將強制命令解散。

而全國教師工會總聯合會理事長張旭政批評，志成商工超過10年沒有學生，依照私校法早已達解散資格，但教育部卻給3年時間「轉型」，老實說根本是「轉售」，並批評教育部一拖再拖。

「大武山青少年文學營」講師張宥希，為課程實際走訪廢校18年的屏東縣私立志成商工。...
「大武山青少年文學營」講師張宥希，為課程實際走訪廢校18年的屏東縣私立志成商工。圖／張宥希提供
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圖為國片《返校》拍攝場景「翠華中學的司令台」。
圖為國片《返校》拍攝場景「翠華中學的司令台」。
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國片《返校》有一個場景，主角們為避免當時禁書被發現，因此在下雨的樹林中燒書。此草...
國片《返校》有一個場景，主角們為避免當時禁書被發現，因此在下雨的樹林中燒書。此草坪疑似就是那片「燒書的樹林」。圖／張宥希提供
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張宥希將先前電影特映會附贈的紙條「致自由」，帶來拍攝。圖／張宥希提供
張宥希將先前電影特映會附贈的紙條「致自由」，帶來拍攝。圖／張宥希提供
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張宥希友人在下大雨的車上，隔著玻璃拍下志成商工的建築物外觀，畫面極為相似電影中場...
張宥希友人在下大雨的車上，隔著玻璃拍下志成商工的建築物外觀，畫面極為相似電影中場景。圖／張宥希提供
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張宥希建議想朝聖的民眾，在校門口拍攝即可，將鏡頭拉遠便能將校園建築帶入，反而有電...
張宥希建議想朝聖的民眾，在校門口拍攝即可，將鏡頭拉遠便能將校園建築帶入，反而有電影陰森畫面的實感。圖／張宥希提供
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▼照片看不過癮，再來看影片吧！

屏東縣政府白色恐怖電影

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