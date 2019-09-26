親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

吃B群感覺提神效果不佳？ 可能因之前吃了這類食物

吃得很清淡健檢卻高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

108課綱適性多元時代 親子天下2019教育創新國際年會多方開展

2019-09-26 09:13聯合新聞網 文章提供／親子天下

以「108課綱元年，讓我們一起上一堂素養課」為題的場次暢談學校教育該如何回應素養...
以「108課綱元年，讓我們一起上一堂素養課」為題的場次暢談學校教育該如何回應素養導向學習下的教學挑戰。圖：親子天下提供。
分享

青年教育創新領袖回應國際講者的分享，齊聚暢談他們期待的新教育

108課綱啟動適性多元時代，年會邀請的倡議夥伴橫跨各界，論壇及工作坊主題多元開展

親子天下緊扣108課綱，以「素養深學習」為題，辦理為期近一周的2019教育創新國際年會，今（25日）台北主場全日有近4,000人次報名參與，上午專題演講中美國、芬蘭、新加坡等全球教育專家學者，及諸位辦理工作坊的教育創新領袖及實踐者們輪番上陣分享，聚焦討論未來人才與學校教育的對接，以及素養導向的跨域學習如何落地實踐。在三位國際教育專家學者及Google台灣董事總經理的精采暢談，以及多名青年教育創新領袖的對談後，下午多場教育創新工作坊、專場論壇也相繼展開，多元主題從教育改革、素養教學到產業未來人才需求等進行多面向的探討。

論壇聚焦新世代師培教育，教與學的改革浪潮中如何用創新教育打造終身學習世代

年會下午以四場專場論壇及三場教育創新工作坊同步進行，各場講師輪番上陣，各以自身的專業扣合素養，於專場論壇或教育創新工作坊中上台分享或帶領與會者操作演練，串接未來教育與從事素養教育的歷程及經驗。以「用創新教育打造終身學習世代」為題的論壇場次，邀請到林堉璘宏泰教育基金會創新教育師資培育中心計畫主持人的藍偉瑩及政治大學榮譽教授林子斌，和來自新加坡的國際講者劉依玲（LOW Ee Ling）交流台灣與新加坡的師培教育，在面對教與學的改革浪潮之時，如何用創新教育打造終身學習世代。過往從聯考世代出身的老師，或是來自學測、指考世代的青年教師，皆未學過「素養」，本場論壇也回應108課綱所帶來教與學的改變，在培養未來人才前，共同研議與交流培養未來老師的新策略。

以「從數位原住民到數位公民，啟動媒體素養力」為題的專場探討如何培養孩子擁有媒體識...
以「從數位原住民到數位公民，啟動媒體素養力」為題的專場探討如何培養孩子擁有媒體識讀的思辨力。圖：親子天下提供。
分享

假新聞日益猖獗，論壇探討如何培養孩子擁有媒體識讀的思辨力

而在一旁進行以「從數位原住民到數位公民，啟動媒體素養力」為題的專場，則是偕同LINE台灣發揮社群媒體的專業，邀請到美聯社全球新聞協調副總監提摩・法康哈尼(Tamer Fakahany)、香港火星媒體Mars Media Academy項目總監黃嘉慧，用長年服務媒體業的經驗，分享在面對日益猖獗的假新聞時，該如何擁有資訊素養及媒體識讀力。法康哈尼曾報導過1990年代巴爾幹半島衝突、新加坡及越南的川金會， 以及多屆美國總統選舉，從事新聞20多年來，他經歷過以電視、報紙為主的無冕王時代，也親身體驗過數位時代所帶來的新聞形式轉變，他強調假訊息所帶來的後果是社會秩序將受到嚴重破壞，只需要透過幾個簡單的點擊，即使是無意的傳播，就可讓假訊息在網路上快速傳散，進而影響社會、影響人們的信念與生活。

同時本場也邀請到新聞工作者黃哲斌及台中大元國小教師「老ㄙㄨ老師」蘇明進，在現今資訊零碎的數位時代中，資深工作者黃哲斌表示，現代年輕人的資訊環境正面臨內容多卻破碎化的處境，他認為應擴大媒體素養的概念，把目光從傳統媒體擴展至數位平台上，「過去傳統媒體識讀指的是主流媒體，但現在年輕人在各式各樣平台上消費新聞，在網路上接觸到的訊息都可能被人為操縱，」他認為媒體識讀應是數位素養當中重要的一環。蘇明進因小四女兒前陣子被收到的「電子連鎖信」困擾，成為他在自己的課堂上規劃媒體素養課的動機，他先從破除學生對新聞的觀念下手，讓他們意識到不是所有播出來的內容都是真實，甚至很多有科學資料舉證的新聞也很有可能造假，學生們也很驚訝，才知道原來假訊息會傷害人。本場論壇從如何選擇、思辨與判讀資訊，到如何從教育現場引發孩子擁有媒體識讀的能力，陪伴孩子們從資訊消費者成為新一代新聞守門人。

專場論壇回應108課綱變革的教學挑戰，跨出素養教與學的第一步

同時間，以「108課綱元年，讓我們一起上一堂素養課」為題的場次更是邀請擁有豐富教育現場教學經驗的全台各校老師，包含彰化縣原斗國中小老師林怡辰、台中市中港高中彭甫堅、高雄市高雄女中劉癸蓉、高雄市仁武高中石佩蓉，多名教師從閱讀、數學、音樂、美術等多元主題切入，講述學校教育該如何回應素養導向學習下的教學挑戰，陪伴孩子踏出素養學習的第一步。

另外，在主題為「108課綱元年，數位素養這樣學」的場次中，宏碁基金會與親子天下共同邀請政治大學教育系教授詹志禹及在數位素養領域深耕的高雄民權國小教師葉士昇、桃園龍星國小教師傅宓慧，一起探討數位素養的跨域教學與轉型挑戰，並無私分享如何用數位資源自主學習，建立孩子健康的數位習慣與培養數位公民涵養。

倡議夥伴橫跨各界，盼陪伴孩子找到學習動機，裝備素養啟動深度學習

本屆年會各場講師、倡議者橫跨各界，舉凡學校教師、社群媒體、科技廠商、社會企業、公益基金會、藝術教育、線上教育及中央與地方政府，皆投身參與關注素養教育的行列。下午除了專場論壇外，也在「培養未來人才-臺北市特殊優良教師的素養課」工作坊中，邀請到由臺北市政府教育局評選出的六位特殊優良教師，接力分享如何帶給孩子一堂收穫滿滿的素養課鼓勵教師培養更多未來人才，打造核心素養能力。而在「教室的社會創新-擺渡人工作坊」場次中，親子天下也和瑪利亞基金會共同邀請政治大學名譽教授吳靜吉分享他以無圍牆的教育工作和創造力貫穿數十年來行走教育、戲劇、企管、政治、城鄉、生活的生命故事；此外，匯豐集團透過實際操作桌遊教材來建立財金素養知識的「財金素養融入教學與生活應用」工作坊場次，更將教室裡教育創新的能量及素養教育的落地實踐，帶到年會現場和與會者們分享。

親子天下期待在108課綱啟動、多元選才的時代來臨之際，因應教與學的改變，透過參與2019教育創新國際年會，企盼能協助老師擁有跨域備課的能力，還與會者透過豐富的交流座談與工作坊現場，能陪伴孩子找到學習的動機，為孩子裝備素養，啟動深度學習，成為終身學習者。

論壇聚焦於在教與學的改革浪潮中如何用創新教育打造終身學習世代。圖：親子天下提供。
論壇聚焦於在教與學的改革浪潮中如何用創新教育打造終身學習世代。圖：親子天下提供。
分享

素養108課綱親子天下新加坡

相關新聞

用生命感動生命 越南華僑獲師鐸獎

2019-09-25 23:33

《返校》翠華中學令人發毛 細數20大校園「鬼地方」

2019-09-25 16:03

人工智慧成全球顯學 台灣率先推出AI科研指引

2019-09-25 14:05

棄赴美博士夢 他越南教書16年獲師鐸獎

2019-09-25 13:57

親子天下2019教育創新國際年會 千人攜手打造素養深學習時代新教育

2019-09-25 13:41

166名優秀國中畢業生在地就學 基隆發331萬獎學金

2019-09-25 12:57

師鐸獎頒獎 蘇貞昌三度鞠躬：好老師決定國家興衰

2019-09-25 11:10

放棄美國博士夢 師鐸獎得主越南教書一待16年

2019-09-25 09:42

你是忘記還是根本沒念？ 教部小編秀26考古題考網友

2019-09-25 00:35

菁師獎58人獲獎 避免學生被吸收 師找黑道談判

2019-09-25 00:02

北市77所校園夜間不開燈 民眾抱怨得「摸黑」運動

2019-09-24 18:57

為學生和黑道談判、給學生10年保固 58人獲菁師獎

2019-09-24 18:53

第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮 馬英九出席頒獎

2019-09-24 18:01

2019教育創新100／文化國小沉浸式英語課 讓孩在真實情境中學習

2019-09-24 16:43

國中會考試務改台師大心測中心統籌 目標零缺失

2019-09-24 16:32

嘉義市新課綱辦公室成立 邁入教育新紀元

2019-09-24 16:09

兩岸關係緊張+支持反送中 陸生限縮來台 應會更明顯

2019-09-23 23:37

公共出借權法源何來？文化部：試辦後評估

2019-09-23 14:21

台灣試辦公共出借權 登國際研討會

2019-09-23 14:19

沒法溝通了！10種使老師崩潰的「恐龍家長」 比小孩還難教

2019-09-23 09:55

家長日的意見…葉丙成：好老師就是這樣被搞死的

2019-09-23 08:55

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:47

私立高中職學費漲3% 全民埋單

2019-09-23 00:53

教部補貼私立高中職 教團質疑公平性

2019-09-23 00:52

私立高中職學費14年首次調漲 全民埋單5.8億元

2019-09-22 22:56

家政、體育、童軍課也有開箱照 老師備課出新招 　

2019-09-22 15:27

原民大學生帶部落孩童參訪校園 盼激起學習動力

2019-09-22 10:41

用遊戲翻轉體育 安平國中王信凱獲SUPER教師獎

2019-09-21 19:23

大學用中國製監視器 教長：全面瞭解

2019-09-21 12:53

影／當年曾輟學的孩子 今天獲師界最高榮譽「師鐸獎」

2019-09-21 11:46

迎接108新課綱 竹市課程設計「給學生一堂素養課」

2019-09-21 09:41

校長領導卓越獎得獎的是.... 副總統陳建仁來揭曉

2019-09-20 19:22

報名公費留考念博士減 教部增報考學門鼓勵青年留學

2019-09-20 14:22

創意「鮮」師展熱誠 新北師鐸獎教師盼成教育推手

2019-09-20 11:52

十年磨一劍 台灣送出首批德國名校雙聯學位留學生

2019-09-19 11:18

遠見調查／多花兩年唸碩士有用嗎？十年數據告訴你18學群起薪

2019-09-19 10:07

推動英語辯論教育 美國師資將駐台灣

2019-09-18 21:11

2019教育創新100／地震不怕！蕭美珍把震後重建變教育亮點

2019-09-18 15:52

舊圖書館翻新學生搶留校K書 他提供弱勢晚餐拚翻轉

2019-09-18 13:20
看更多

熱門文章

全國高三生注意！英聽沒考到A級 將無緣進這些系

2019-09-25 21:05

影／風力發電機為何3葉片 清大教授為國中生上一課

2019-09-25 20:23

北大音律電機資訊大樓落成啟用 校友捐4億創紀錄

2019-09-25 13:52

資訊論文引用冠軍、「語音版Google」 都是台大教師

2019-09-25 20:25

想當軍人體檢卡關 女學生一個月瘋狂減重10公斤達標

2019-09-25 15:12

港生陸生衝突 教育部要求文大依校規秉公處理

2019-09-25 16:56

影／嘉市高中生一鏡到底熱舞 祝教師節快樂

2019-09-25 10:45

被爆疑似校長宿舍給前妻住 張瑞雄：保留法律追訴權

2019-09-25 12:23

北商大校長宿舍疑雲 教育部發文學校要求說明

2019-09-25 12:40

台南市增設第六所非營利幼兒園 上午啟用

2019-09-25 11:53

校長出國經費每年500萬？北商大聲明駁：誇大其詞

2019-09-25 21:08

《返校》翠華中學令人發毛 細數20大校園「鬼地方」

2019-09-25 16:03

全台第二所國防培育專班在竹縣 統一制服帥氣吸睛

2019-09-25 17:05

文大校園附近港陸學生衝突 校方回應了

2019-09-25 11:34

立委批頂大AI碩班招生掛蛋 台大澄清：已招滿

2019-09-25 15:17

從教得很爛到被學生愛戴 高科大林栢村今年獲師鐸獎

2019-09-25 16:36

166名優秀國中畢業生在地就學 基隆發331萬獎學金

2019-09-25 12:57

黃秀珍樹下苦讀考上嘉女 家中線路舊台電助更新

2019-09-25 14:59

108新課綱上路新挑戰 高中職校長齊聚發掘新契機

2019-09-25 19:41

偏鄉上學路難！台南左鎮小姊弟要走一公里崩塌山路

2019-09-25 11:55

109學年首場英聽測驗10月19日登場 11萬考生報考

2019-09-25 17:11

人工智慧成全球顯學 台灣率先推出AI科研指引

2019-09-25 14:05

師鐸獎頒獎 蘇貞昌三度鞠躬：好老師決定國家興衰

2019-09-25 11:10

實驗教育參與人數大爆發 學者提醒「二高一低」

2019-09-26 10:04

陽明大學率全國之先 籌組大學防疫聯盟

2019-09-25 11:27

會考作文拿高分 這招很有用

2019-09-25 12:10

創先例！世新與媒體集團合作 每年釋30職缺薪44K

2019-09-25 19:28

文大連儂牆遭破壞學生衝突 校方盼政治勿進校園

2019-09-25 12:46

新民國小溜滑梯是大青蛙！ 彰縣長開心一起玩

2019-09-25 15:50

碩博生首度求職 逾5成遇困難

2019-09-25 23:39

棄赴美博士夢 他越南教書16年獲師鐸獎

2019-09-25 13:57

親子天下2019教育創新國際年會 千人攜手打造素養深學習時代新教育

2019-09-25 13:41

在台港生陸生衝突 教長請學校積極介入輔導

2019-09-25 16:40

108課綱適性多元時代 親子天下2019教育創新國際年會多方開展

2019-09-26 09:13

內安國小玩中學 勇奪108年教學卓越金質獎

2019-09-25 17:27

影／全國技能競賽全壘打 羅東高工1金2銀3優勝4佳作

2019-09-25 13:51

永靖國中終於有棒球練習場 在地企業還捐百萬交通車

2019-09-25 15:19

各國勢力競逐海洋資源 海大舉辦論壇搶進爭奪戰

2019-09-25 12:04

與清大合作 苗縣照南國中開科學實驗班

2019-09-26 00:01

課程百花齊放 實驗教育師資哪裡來？

2019-09-26 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top