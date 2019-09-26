108課綱適性多元時代 親子天下2019教育創新國際年會多方開展

2019-09-26 09:13 聯合新聞網 文章提供／親子天下



以「108課綱元年，讓我們一起上一堂素養課」為題的場次暢談學校教育該如何回應素養導向學習下的教學挑戰。圖：親子天下提供。 分享 facebook

親子天下緊扣108課綱，以「素養深學習」為題，辦理為期近一周的2019教育創新國際年會，今（25日）台北主場全日有近4,000人次報名參與，上午專題演講中美國、芬蘭、新加坡等全球教育專家學者，及諸位辦理工作坊的教育創新領袖及實踐者們輪番上陣分享，聚焦討論未來人才與學校教育的對接，以及素養導向的跨域學習如何落地實踐。在三位國際教育專家學者及Google台灣董事總經理的精采暢談，以及多名青年教育創新領袖的對談後，下午多場教育創新工作坊、專場論壇也相繼展開，多元主題從教育改革、素養教學到產業未來人才需求等進行多面向的探討。

論壇聚焦新世代師培教育，教與學的改革浪潮中如何用創新教育打造終身學習世代

年會下午以四場專場論壇及三場教育創新工作坊同步進行，各場講師輪番上陣，各以自身的專業扣合素養，於專場論壇或教育創新工作坊中上台分享或帶領與會者操作演練，串接未來教育與從事素養教育的歷程及經驗。以「用創新教育打造終身學習世代」為題的論壇場次，邀請到林堉璘宏泰教育基金會創新教育師資培育中心計畫主持人的藍偉瑩及政治大學榮譽教授林子斌，和來自新加坡的國際講者劉依玲（LOW Ee Ling）交流台灣與新加坡的師培教育，在面對教與學的改革浪潮之時，如何用創新教育打造終身學習世代。過往從聯考世代出身的老師，或是來自學測、指考世代的青年教師，皆未學過「素養」，本場論壇也回應108課綱所帶來教與學的改變，在培養未來人才前，共同研議與交流培養未來老師的新策略。

以「從數位原住民到數位公民，啟動媒體素養力」為題的專場探討如何培養孩子擁有媒體識讀的思辨力。圖：親子天下提供。 分享 facebook

假新聞日益猖獗，論壇探討如何培養孩子擁有媒體識讀的思辨力

而在一旁進行以「從數位原住民到數位公民，啟動媒體素養力」為題的專場，則是偕同LINE台灣發揮社群媒體的專業，邀請到美聯社全球新聞協調副總監提摩・法康哈尼(Tamer Fakahany)、香港火星媒體Mars Media Academy項目總監黃嘉慧，用長年服務媒體業的經驗，分享在面對日益猖獗的假新聞時，該如何擁有資訊素養及媒體識讀力。法康哈尼曾報導過1990年代巴爾幹半島衝突、新加坡及越南的川金會， 以及多屆美國總統選舉，從事新聞20多年來，他經歷過以電視、報紙為主的無冕王時代，也親身體驗過數位時代所帶來的新聞形式轉變，他強調假訊息所帶來的後果是社會秩序將受到嚴重破壞，只需要透過幾個簡單的點擊，即使是無意的傳播，就可讓假訊息在網路上快速傳散，進而影響社會、影響人們的信念與生活。

同時本場也邀請到新聞工作者黃哲斌及台中大元國小教師「老ㄙㄨ老師」蘇明進，在現今資訊零碎的數位時代中，資深工作者黃哲斌表示，現代年輕人的資訊環境正面臨內容多卻破碎化的處境，他認為應擴大媒體素養的概念，把目光從傳統媒體擴展至數位平台上，「過去傳統媒體識讀指的是主流媒體，但現在年輕人在各式各樣平台上消費新聞，在網路上接觸到的訊息都可能被人為操縱，」他認為媒體識讀應是數位素養當中重要的一環。蘇明進因小四女兒前陣子被收到的「電子連鎖信」困擾，成為他在自己的課堂上規劃媒體素養課的動機，他先從破除學生對新聞的觀念下手，讓他們意識到不是所有播出來的內容都是真實，甚至很多有科學資料舉證的新聞也很有可能造假，學生們也很驚訝，才知道原來假訊息會傷害人。本場論壇從如何選擇、思辨與判讀資訊，到如何從教育現場引發孩子擁有媒體識讀的能力，陪伴孩子們從資訊消費者成為新一代新聞守門人。

專場論壇回應108課綱變革的教學挑戰，跨出素養教與學的第一步

同時間，以「108課綱元年，讓我們一起上一堂素養課」為題的場次更是邀請擁有豐富教育現場教學經驗的全台各校老師，包含彰化縣原斗國中小老師林怡辰、台中市中港高中彭甫堅、高雄市高雄女中劉癸蓉、高雄市仁武高中石佩蓉，多名教師從閱讀、數學、音樂、美術等多元主題切入，講述學校教育該如何回應素養導向學習下的教學挑戰，陪伴孩子踏出素養學習的第一步。

另外，在主題為「108課綱元年，數位素養這樣學」的場次中，宏碁基金會與親子天下共同邀請政治大學教育系教授詹志禹及在數位素養領域深耕的高雄民權國小教師葉士昇、桃園龍星國小教師傅宓慧，一起探討數位素養的跨域教學與轉型挑戰，並無私分享如何用數位資源自主學習，建立孩子健康的數位習慣與培養數位公民涵養。

倡議夥伴橫跨各界，盼陪伴孩子找到學習動機，裝備素養啟動深度學習

本屆年會各場講師、倡議者橫跨各界，舉凡學校教師、社群媒體、科技廠商、社會企業、公益基金會、藝術教育、線上教育及中央與地方政府，皆投身參與關注素養教育的行列。下午除了專場論壇外，也在「培養未來人才-臺北市特殊優良教師的素養課」工作坊中，邀請到由臺北市政府教育局評選出的六位特殊優良教師，接力分享如何帶給孩子一堂收穫滿滿的素養課鼓勵教師培養更多未來人才，打造核心素養能力。而在「教室的社會創新-擺渡人工作坊」場次中，親子天下也和瑪利亞基金會共同邀請政治大學名譽教授吳靜吉分享他以無圍牆的教育工作和創造力貫穿數十年來行走教育、戲劇、企管、政治、城鄉、生活的生命故事；此外，匯豐集團透過實際操作桌遊教材來建立財金素養知識的「財金素養融入教學與生活應用」工作坊場次，更將教室裡教育創新的能量及素養教育的落地實踐，帶到年會現場和與會者們分享。

親子天下期待在108課綱啟動、多元選才的時代來臨之際，因應教與學的改變，透過參與2019教育創新國際年會，企盼能協助老師擁有跨域備課的能力，還與會者透過豐富的交流座談與工作坊現場，能陪伴孩子找到學習的動機，為孩子裝備素養，啟動深度學習，成為終身學習者。