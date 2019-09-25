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《返校》翠華中學令人發毛 細數20大校園「鬼地方」

2019-09-25 16:03DailyView網路溫度計 綜合報導

電影《返校》勾起了許多人學生時期校園「鬼地方」的回憶。 圖／Ingimage
電影《返校》勾起了許多人學生時期校園「鬼地方」的回憶。 圖／Ingimage
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這些「鬼地方」你注意了嗎？

新生入學的新學期，大部分都會舉辦「迎新」，而許多系所的迎新重點都在緊張又刺激的「夜教」環節，而這也是校園裡頭的鬼故事最常被提起的時刻，除了平時的流傳，最近上映的遊戲改編電影《返校》，裡頭的走廊、禮堂等場景就勾起了許多人學生時期校園「鬼地方」的景象，不曉得你的學校裡有沒有著什麼樣的「鬼地方」呢？

你的校園裡是不是也有個陰暗的角落，讓你始終不願靠近或經常被提起其「可怕之處」呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查全台的所有校園裡，最常被提及的校園「鬼地方」，快來看看有沒有你熟悉的角落吧！

No.17 湖邊

不少校園裡頭都會有湖，你有沒有在這些湖附近見過可疑影子，或聽見奇怪的歌聲呢？校園附近的水域似乎也有著不少怪異的故事。

北市就有所知名大學，相傳在許久之前，有位女孩在湖畔等著男友，到了赴約時間卻遲遲不見他，最後想不開投湖自盡，後來就傳出，每當晚間11點經過該校湖畔，明明四周沒有人影，卻有女孩的聲音輕聲的問：「請問現在幾點了」這樣的傳說。

No.16 涼亭

太陽太大或需要擋雨時，有一處涼亭總不會是一件壞事，然而，有些校園中的涼亭卻在即便是大熱天都能讓人感受到陣陣涼意，究竟是蔭涼效果太好，還是有些特別的氣場呢？

相傳在北部某所靠山的學校，在其廣電大樓附近就有一座涼亭，位置正好就在所謂的「陰陽交界」，讓該校學生經常看見非人類的影子，還為其取名「鬼涼亭」；不過也有人認為是該校的創校校長長駐於此，守護著該校的學生。

No.10 銅像／紀念碑

有點歷史的校園裡頭，通常都會有些紀念性的銅像或紀念碑，然而因為這些紀念物通常都是以人的形狀去鑄造，或者形狀較特別，也因此這些紀念物通常也附帶著許多的校園傳說。

有所靠山沿河的學校裡，就擺著一座一名歷史人物騎乘馬匹的銅像，由於馬匹的姿勢前腳單腳抬起，就有學生相傳該銅像入夜之後，會偷偷的換腳站立，甚至還會載學生下山等特別的傳言。

No.9 停車場

校園裡為容納眾多學生，停車場這種設施肯定不會缺少，不論是在地上或在地下，燈光通常都較昏暗，尤其到了深夜，出入的人員少，若獨自一人行走，就容易讓人產生懼怕。

尤其傳說通常都會敘述，燈光昏暗的地方就會讓「陰氣」容易聚集，因此也產生了不少故事，像是東部某所大學就曾傳出，同學欲前往騎乘機車時，卻在陰暗處看見不少黑影爬出，嚇得趕緊騎走，並且再也不敢再將車停在停車場裡。

No.7 走廊

白天人來人往的所在，通常一到深夜，燈光昏暗的情況之下，空蕩蕩的就會容易讓人不寒而慄，白天大家通行的走廊，一到了夜晚，再搭上緊急照明燈的綠色光線，特別容易讓人感到顫慄。

北部有所靠山的學校，校園有處走道相當特殊，是有相當有中國風味的設計，傳說某盞燈下長住著一個傷心的靈魂，因當年女孩和男孩說好要私奔，卻等不到人，最後於此地自盡，讓該校學生經過此地都不敢回頭，或稱呼彼此姓名。

No.6 電梯

密閉又狹隘的空間裡，本身就很容易讓人產生恐懼，特別是獨自一人，而且又是在黑夜裡，更容易讓人感覺到害怕，許多電影的鬼故事情節，也都在電梯裡上演過，更讓人容易投射在現實生活中。

有所近於賞花聖地的學校，就以「電梯鬧鬼」事件頻傳而出名，甚至Google上還有以此為名的地點，就連許多不念該校的同學都知道該校的電梯傳說，同學們都相傳沒人按電梯，電梯門居然會自動開關，或者不管按哪層樓都會把人給送到4樓，或電梯搭著搭著就有股莫名強大的壓迫感等等。

No.5 圖書館

校園裡的圖書館，就算該校學生再怎樣用功，有些館藏就是會特別冷門，也就造就了圖書館中註定會有些人煙罕至的位置，再加上為了保存書籍，館內一年四季都會有空調，涼意配上圖書館某些位置昏暗的燈光，就更加容易讓人感到害怕。

就有一所豪雨過後就會出現湖的學校，校園裡其中一棟圖書館，有同學唸書唸到一半就莫名聽見了哭聲，卻遍尋不著聲音發出的所在，在網路上發文詢問，沒想到許多人都有相同的經驗，讓該名同學背脊一陣發涼。

No.3 教室

不管你唸哪所學校，教室肯定是你會到的所在，不同的教室還會有不同的特性搭配各種不同的傳說，入夜後看著滿間課桌椅卻空無一人的教室，心中難免都會有一些害怕的念頭升起。

傳說一名同學在夜裡偷偷到學校的教室去發傳單，發現某間教室的陽台，站著一個女孩望向天空，該名同學問女孩是否為該所學校的同學，沒想到女孩回答：「以前是，我在這死去之前，是這裡的學生」。

No.2 廁所

廁所也是不管古今中外，在靈異片裡相當容易出現的場景就屬廁所了，甚至日本還有專職在廁所中的鬼魂。一所位於台一線上擁有三座圖書館的學校，其醫學院和圖書館為同一棟樓，而該校的「大體實驗室」也未在該棟樓，該名同學因為這棟樓為新裝修，所以習慣於該大樓上廁所，沒想到上廁所卻傳來剪指甲的聲音。

正當同學欲離開時，門打開了，裡頭卻空無一人，然而剪指甲的聲音仍然持續著，讓該名同學背脊一陣發涼，拔腿狂奔，下一次又去上廁所時，又聽見東西掉落的聲音，沒想到居然是指甲剪，讓該名同學嚇得丟下物品就跑走，並害怕的從此不再去使用該棟大樓的廁所。

No.1 宿舍

登上「校園鬼地方」聲量排行第一的，就是校園中的宿舍，宿舍是生活的地方，肯定會有許多故事和事件，而年年入住的新生們常常不知道宿舍有著什麼樣的狀況，透過一傳十、十傳百，讓這些「傳說」或「真實事件」因為這些傳遞，產生出一些奇妙的變化，甚至演變出駭人的故事。

傳說有所宿舍位於半山腰上的學校，因放假期間一位僑生同學沒有返鄉，卻心臟病發猝死於宿舍當中，開學被室友發現時已屍臭滿溢、屍水四流，讓該寢室無法再住人只好封閉，沒想到後來就經常傳出，深夜常有同學聽見宿舍外走廊有走動聲音，還夾雜著拆藥包與咳嗽聲，甚至會有人問：「有沒有人看到我的藥」。

圖／DailyView網路溫度計
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想知道完整文章請點→【網路溫度計】不只《返校》翠華中學 夜教必提20大校園陰陽交界「鬼地方」

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月19日至2019年09月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『老師討厭遇到的恐龍家長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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