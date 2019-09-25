親子天下2019教育創新國際年會 千人攜手打造素養深學習時代新教育

2019-09-25 13:41 聯合新聞網 文章提供／親子天下



美國、芬蘭、新加坡等全球教育專家學者和兩岸三地教育創新領袖齊聚，輪番上台分享 年會緊扣108課綱，聚焦未來人才與學校教育的對接，及素養導向的跨域學習如何落地實踐

108課綱正式上路，啟動未來十年新教改，親子天下2019教育創新國際年會特以「素養深學習」為題，邀請到美國、芬蘭、新加坡等全球教育專家學者，以及來自教育現場、產業界、非營利機構等近50位教育創新領袖及實踐者，聚焦討論未來人才與學校教育的對接，以及素養導向的跨域學習如何落地實踐。本屆年會為期近一周，包含10場大型教育論壇與13場工作坊，地區跨足台北、新北、桃園及台中，眾多場次開放報名不到兩周即額滿，其中9月25日(三)台北場論壇更為本屆年會主場，全日有近4,000人次報名參與，更有台灣多所大專院校的師培中心負責人共襄盛舉，千人攜手一同打造108課綱時代的新教育、新人才。

年會主題多元開展，首場專題演講聚焦討論未來人才的樣貌

新課綱開跑，素養元年來臨，親子天下2019教育創新國際年會的論壇主題也隨之多元開展，從未來人才、跨域學習、素養教學、新世代師培、媒體識讀、數位素養，到科技、理財教育及STEAM工作坊，主題個個緊扣素養，範疇橫跨多元領域。教育部次長林騰蛟也蒞臨現場，和全球教育專家學者及教育創新領袖共同關注素養導向的學習，該如何讓未來人才與學校教育對接。

Google台灣董事總經理—簡立峰在專題演講中分享陪孩子面對未來，家長也要勇敢。圖：親子天下提供 分享 facebook 英探策略Entangled_Solutions副董事合夥人—派翠克・厄克(Patrick_Erker)以未來人才的樣貌為題上台分享。圖：親子天下提供 分享 facebook

首場專題演講聚焦於未來人才的樣貌，邀請到英探策略Entangled Solutions副董事合夥人—派翠克・厄克(Patrick Erker)及Google台灣董事總經理—簡立峰。在數位及AI時代的快速發展下，兩位也以長年於企業服務的經驗和觀察發現，上台輪番分享未來人才的樣貌及現今學校教育的因應對策與需要。

派翠克・厄克(Patrick Erker)曾任BCG亨德森智庫「數位時代下的學習與人才養成」研究計畫負責人，常協助企業解決AI時代下人才培育的困境，他提出許多知名企業如蘋果電腦、Google公司、IBM等，現在用人時，已不看重學歷；他同時也表示：「我們要提供孩子機會發展自己的身心，並讓他們樂於學習，同時提供給他們最大的支援。」簡立峰除負責Google在台所有經營管理及發展規劃外，更是國際知名資訊檢索與中文資訊處理專家，他也觀察到台灣教育裡最欠缺的教育是勇敢，要孩子勇敢學習，家長在不斷變動的現下也要勇敢，並說：「未來十年的變化比過去十年更快，小孩需要學會如何組織一群人一起做事。」

芬蘭及新加坡教育推手接棒上台，分享跨域終身學習人才的培育及素養教學的策略

學校教育的教與學在素養學習的導向下產生改變，曾擔任台灣科技大學數位學習客座教授，芬蘭赫爾辛基大學教育科學院的克絲蒂・隆卡(Kirsti Lonka)，身為芬蘭2016年新課綱重要推手的他，在專題演講中以曾推行芬蘭教育改革、數位學習的歷程，及協助芬蘭教師提升專業、接軌新一波教改的推動經驗，與台下聽眾暢談學校教育如何改變，以培養跨域終身學習的人才。克絲蒂・隆卡(Kirsti Lonka)也表示以現象為主的主題教學是她非常喜歡的一種教學法，如談生命及死亡，就可以把學習的內容帶到生物、語言、藝術、文學、數學等，把不同學科整合進來放在一個現象當中進行教學。

新加坡南洋理工大學國立教育學院教師培訓院院長的劉依玲（LOW_Ee_Ling）台上分享新加坡21世紀素養教與學的策略。圖：親子天下提供 分享 facebook

而長期參與新加坡教師培訓工作，現為新加坡南洋理工大學國立教育學院教師培訓院院長的劉依玲（LOW Ee Ling）也接棒上台分享。劉依玲（LOW Ee Ling）同時是經濟合作發展組織(OECD)2030年教育倡議國家代表，專題演講中更以「新加坡21世紀的素養教與學」為題，用其豐碩的經驗，結合國際與新加坡的歷史脈絡，帶領現場與會者們了解，教育改革永遠是現在進行式，且新加坡教育在國際評量的優異成績，背後不僅只是擬定教育政策，而是思考教育在快速變動的世界中該如何定位。同時劉依玲（LOW Ee Ling）也指出，新加坡的學校教育歷經了不同階段，從生存導向、效率導向、能力導向、價值觀導向，到2019年最新的方向是，培養學生成為終身學習者。

適性多元時代來臨，青年教育創新領袖齊聚暢談他們期待的新教育

新課綱發動的國家課程改革，不僅教學方式改變，同時也宣告適性多元的時代來臨。親子天下總編輯陳雅慧在第四場專題演講中，分享<親子天下>今年針對近800名台大生所做的「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」十大發現，其中一大發現為：若有重來的機會，僅四成台大生會選擇相同科系

（詳細調查結果：https://www.parenting.com.tw/article/5080176-/）。

緊接著，由PaGamO / BoniO Inc. 執行長葉丙成主持，與為台灣而教創辦人劉安婷、美感教科書計畫發起人陳慕天、Skills for U執行長黃偉翔在台上共同與談，諸位青年教育創新領導者們齊聚一堂，透過他們的視角與自身奉獻於教育的創新歷程，不僅分享他們對未來新教育的期待，更呼應稍早全球教育專家學者們於專題演講中所分享及洞見的未來新教育、新人才。

親子天下盼透過多元主題探討和工作坊的辦理，讓素養教育與未來人才有所對接

親子天下2019教育創新國際年會除上午場精彩的專題演講外，還有三場緊扣素養，以實際操作演練為訴求的教育創新工作坊同步進行，邀請到香港鳳溪創新小學校長李淑賢、副校長劉麗清及彰化縣原斗國中小教師林怡辰以「數位時代下的班級經營」為題，分享如何推動與應用數位教學，讓孩子在數位時代下更有效率的學習！還有以「教出合作力—孩子的未來，不能沒有彼此」為主題，邀請身處教育第一線的開平餐飲學校老師吳緯中，和夥伴們暢談如何陪伴孩子學習自主、合作、關係處理與深度對話的實踐與反思。另外，更邀請台灣最早在學前教育中推動「藝術創客」課程的四季藝術兒童教育機構，透過「統整性方案課程x藝術教育」一題，秉持一貫的steam精神，讓與會者體驗如何解決真實生活中的問題，學習帶著走能力的教案。

多名講者上台分享素養教育的落地實踐及自身的教學經驗，更甚有安排實際的操作演練，親子天下也期待與會者透過多元且完整的專題演講、交流座談與工作坊現場，能在素養導向的學習與AI時代來臨時，滋養孩子們適應現在生活和未來挑戰，在具備應有的知識、能力和態度下，成為把知識真正「用」出來的終身學習者。