第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮 馬英九出席頒獎

2019-09-24 18:01 聯合新聞網 台北訊



108年大愛菁師獎貴賓與特殊教育組獲獎教師合影。 分享 facebook

由「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」和「中國青年救國團」共同主辦的第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮，108年9月24日上午10時於臺北市國賓飯店二樓國際廳舉行，主辦單位特別邀請前總統馬英九先生蒞臨致詞和頒獎。

「教育大愛菁師獎」自民國101年創辦，活動宗旨為表揚在教育現場第一線，默默發揮教育大愛精神，關懷弱勢學生努力克服困境，協助低收入戶學生成長學習，以及輔導學生偏差行為矯正，鼓舞學生挫折奮起的教育工作者。

「教育大愛菁師獎」素有「民間師鐸獎」之稱，是由懷恩、陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑先生所倡議，李棟樑先生為感念其夫人陳玲女士長期關懷家境弱勢孩童教育，於太太辭世後，結合救國團及社會各界力量，盼使平日積極幫助弱勢孩童的老師，能夠獲得社會鼓勵與肯定。為使這項活動具專業性和公信力，李棟樑先生每年都邀請前教育部長、現任臺灣教育大學系統校長吳清基先生擔任評審主任委員。

今（108）年第八屆「教育大愛菁師獎」，共有來自全國各縣市共290位教師參加評鑑，分高中職組、國中組、國小組、幼兒園組、特殊教育組及偏鄉離島組，共計選出58位獲獎教師。受推薦參與遴選的教師須為現職幼兒園、國小、國中、高中職、特教學校(班)教師或駐校服務的輔導教師、心理師、社工師等，且服務年資滿5年以上之教育工作者。主辦單位設置「教育大愛菁師獎評審委員會」，除吳清基主任委員外，另聘請6位社會及教育賢達人士，從各組不分名次選出特優表現教師。

李棟樑先生表示，這些身處於教育前線的教育工作者，除須具備個人教學的專業條件之外，還需具備極大的愛心、持續的耐心、源源不絕的創意、高度的同理心，和一種屬於革命家的不具困難、不畏挑戰、勇往直前的理想與情懷。他認為物質的改變可透過科技，而人的改變須仰賴教育，深信社會若有更多良師，願意在最艱困的地方，面對條件最艱困的孩子們，將為這塊土地孕育更多正向的力量，產生更深遠的影響。

吳清基先生表示，世上沒有人能夠選擇自己的出身背景，未來的成就，往往決定於後天努力和際遇，然而，對於生活條件相對弱勢的孩子而言，倘若能夠在起跑線擁有一個支點，未來也有可能舉起全世界，而那個扭轉乾坤的支點，往往就是老師，期盼透過這個活動，讓這些感人故事與卓越的教育成就更加廣為人知，為台灣的教育精神豎立新的價值標竿。