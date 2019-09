2019教育創新100/文化國小沉浸式英語課 讓孩在真實情境中學習

結合藝術、自然、英語領域的課程,使學習內容更加豐富。部分圖片由文化國小提供。照片:文化國小 分享 facebook

英語不僅出現在英語課堂上,老師還用英語上自然課、藝術課......北市北投文化國小推沉浸式英語課程,結合英語繪本、手作與學科知識,讓學生不是「背英文」,使用英語變得實用有趣。

教室裡,老師拿起鐵鍋問:「What is this? 主要的原料是?」 三年級的學生大聲回答:"Flour. (麵粉)"接下來,學生們要製作鬆餅。老師再拿起一袋調味料問:“ What is this? ” 學生有朝氣的說:“ Sugar!(糖)”

這堂課既不是英文課、也不是綜合活動課,而是北投文化國小的一堂自然課,站在台上用英文講解步驟的,也不是英文老師,而是自然老師。

自然老師王怡仁說:「我用英語,孩子都不會覺得很突兀,他們都可以很快轉變成英語模式。」

學生可以自在轉換聽課聲道,是因為學校自107學年度開始在3年級推動沉浸式英語計畫。自然、英語、藝術領域的老師們互相合作,設計豐富又結合生活情境的課程,讓學生將英文作為學習的工具,活用所學。

動手做鬆餅 同時學英語

提到學英文,許多人的回憶是死命背單字、片語和文法,但卻不知道為何而學、學了要用在哪。文化國小參加的教育部國中小「沉浸式英語教學計劃」,則是將英語作為學習各領域知識的工具,並在教室建立真實、著重溝通的學習情境,讓學生將英語用出來,而非只是背誦抄寫的內容。

透過英文、藝術、自然3個領域老師的共備,文化國小發展既能學習知識、運用英文,又具有美感的課程。

例如3年級自然課教到糖、鹽的融化作用,許多老師帶的實驗基本款,可能就是把糖與鹽放入水中,讓學生觀察。發展沉浸式英語課程的文化國小則設計「生活魔法家」課程,帶學生製作映有雪花紋的鬆餅,課程中自然、美術老師都用英文講解。

英語課,老師帶學生讀描述男孩自己出外找麵粉、雞蛋等各式鬆餅材料的英文繪本《Pancakes, Pancakes》;自然課進行「廚房裡的科學」課程,除了教融化作用,也製作鬆餅;美術課則帶學生剪紙,作為撒糖粉在鬆餅上的撒粉模。每位學生剪出來的雪花都不同,因此每個人的鬆餅也都獨一無二。

當3門課的主題都圍繞在同一個主題,學生自然地沉浸在重複出現的英語情境。”ingredient” ,”flour”, ”pancake”對學生來說不再只是課本上的單字,而是實際會拿來溝通、應用的詞彙。

課程接近聖誕節,美術老師帶學生剪紙製作雪花狀的灑粉模。截圖自文化國小影片​ 分享 facebook

隨月份季節變化設計的課程

文化國小推動的沉浸式英語課程,還和精緻美食一樣講究「當季」。老師們試圖讓學生的學習與生活情境結合,因此打散課本的單元順序,照著月份、季節發想與設計課程。

9月份颱風尾,進行「流動的藝術」課程,老師帶學生讀英文繪本《I face the wind》,在自然課做風向儀,學生拿著用吸管、紙杯、黏土自製的 ”wind vane”,感受風的流動;10月、11月時序入秋,孩子在校園看到葉子變色,老師們便設計「越葉越美麗」課程。自然課認識植物的構造、葉形,美術課則用色紙拼貼 ”magic tree”,學生一邊拼貼,有心型(heart)葉、橢圓(oval)葉,形狀的英文單字也不知不覺地記了起來。

「孩子會喜歡這個課程就是因為有感覺,不會憑空、突然間就要他學什麼,(老師)引導中都會帶孩子觀察與體會目前的生活。」輔導主任李建民說。

英語老師林文晶也觀察,儘管是原本英語能力較落後的學生,透過大量的動手做課程,他們的學習專注度也提升了,因為會很想跟上大家的課堂進度。和實驗、手作活動結合,也使學習英語變得更有趣。難怪學生填寫的學習問卷中,有超過9成自認很認真、專心地學習沉浸式英語課程。

協同教學 發揮綜效

為了設計這樣的跨領域課程,文化國小的老師經常大陣仗的10多人一起備課。動手操作的課程多,自然課的實驗、美術課的手作,老師都要先親手做過一遍才安心。此外,要自然、美術老師用英文講解,對老師們也是一大挑戰。

先前擔任教務主任,申請此計畫、「推坑」大家的李建民當初便鼓勵老師,因為採協同式教學,美術、自然老師授課解說時,英語老師會在一旁協助,英語老師若是對學科知識或藝術課程不理解,兩個領域老師也會從旁補充。

實際授課後,老師們確實也發現協同教學能夠發揮綜效,譬如要劃十字將東西均分,英語老師會說 ”draw a Chinese ten”(請畫一個中文的「十」)。英語老師考量,說明太長、學生專注度會降低,因此會用小孩能懂的方式給指示;當學生製作台灣藍鵲紙模型時,自然老師也提醒美術老師,要注意藍鵲身體與尾巴的比例,藍鵲的尾巴佔身體的一半、有些甚至更長。

李建民表示,一些學校想成立雙語學校,是找進大量英文老師來教授美術、體育,但若不是專業領域的師資,這些學科便可能有被弱化的問題。而文化國小採取的協同教學方式,則讓老師們互補,也交流出不一樣的火花。

雙語教育過去多是私校的優勢,要付出高額學費才能接近。作為公立學校的文化國小則透過教師的創意與用心,推動沉浸式英語計畫,使英語彷彿無縫式地融入學生的學習日常,也讓學生愈學愈有趣。

文化國小│小檔案 教育創新特色:結合藝術、英語、自然領域設計沉浸式英語課程,不僅配合季節,讓學生感受到學習與生活的連結,而透過英語解說的實驗、手作活動,也讓學生不知不覺習慣用英語進行的課堂。 教育創新不藏私:每個單元,老師都會精心挑選適合的英語繪本搭配,讓學生進入語境。從有趣的故事進入學習,再到課程的各式操作,也使學生對所學內容更有印象。

