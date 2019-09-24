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2019教育創新100／文化國小沉浸式英語課 讓孩在真實情境中學習

2019-09-24 16:43聯合新聞網 文章提供／親子天下

結合藝術、自然、英語領域的課程，使學習內容更加豐富。部分圖片由文化國小提供。照片...
結合藝術、自然、英語領域的課程，使學習內容更加豐富。部分圖片由文化國小提供。照片：文化國小
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英語不僅出現在英語課堂上，老師還用英語上自然課、藝術課......北市北投文化國小推沉浸式英語課程，結合英語繪本、手作與學科知識，讓學生不是「背英文」，使用英語變得實用有趣。

教室裡，老師拿起鐵鍋問：「What is this? 主要的原料是？」 三年級的學生大聲回答：＂Flour. （麵粉）＂接下來，學生們要製作鬆餅。老師再拿起一袋調味料問：“ What is this? ”　學生有朝氣的說：“ Sugar!（糖）”

　

這堂課既不是英文課、也不是綜合活動課，而是北投文化國小的一堂自然課，站在台上用英文講解步驟的，也不是英文老師，而是自然老師。

自然老師王怡仁說：「我用英語，孩子都不會覺得很突兀，他們都可以很快轉變成英語模式。」

學生可以自在轉換聽課聲道，是因為學校自107學年度開始在3年級推動沉浸式英語計畫。自然、英語、藝術領域的老師們互相合作，設計豐富又結合生活情境的課程，讓學生將英文作為學習的工具，活用所學。

動手做鬆餅 同時學英語

提到學英文，許多人的回憶是死命背單字、片語和文法，但卻不知道為何而學、學了要用在哪。文化國小參加的教育部國中小「沉浸式英語教學計劃」，則是將英語作為學習各領域知識的工具，並在教室建立真實、著重溝通的學習情境，讓學生將英語用出來，而非只是背誦抄寫的內容。

透過英文、藝術、自然3個領域老師的共備，文化國小發展既能學習知識、運用英文，又具有美感的課程。

例如3年級自然課教到糖、鹽的融化作用，許多老師帶的實驗基本款，可能就是把糖與鹽放入水中，讓學生觀察。發展沉浸式英語課程的文化國小則設計「生活魔法家」課程，帶學生製作映有雪花紋的鬆餅，課程中自然、美術老師都用英文講解。

英語課，老師帶學生讀描述男孩自己出外找麵粉、雞蛋等各式鬆餅材料的英文繪本《Pancakes, Pancakes》；自然課進行「廚房裡的科學」課程，除了教融化作用，也製作鬆餅；美術課則帶學生剪紙，作為撒糖粉在鬆餅上的撒粉模。每位學生剪出來的雪花都不同，因此每個人的鬆餅也都獨一無二。

當3門課的主題都圍繞在同一個主題，學生自然地沉浸在重複出現的英語情境。”ingredient” ,”flour”, ”pancake”對學生來說不再只是課本上的單字，而是實際會拿來溝通、應用的詞彙。

課程接近聖誕節，美術老師帶學生剪紙製作雪花狀的灑粉模。截圖自文化國小影片​
課程接近聖誕節，美術老師帶學生剪紙製作雪花狀的灑粉模。截圖自文化國小影片​
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隨月份季節變化設計的課程

文化國小推動的沉浸式英語課程，還和精緻美食一樣講究「當季」。老師們試圖讓學生的學習與生活情境結合，因此打散課本的單元順序，照著月份、季節發想與設計課程。

9月份颱風尾，進行「流動的藝術」課程，老師帶學生讀英文繪本《I face the wind》，在自然課做風向儀，學生拿著用吸管、紙杯、黏土自製的 ”wind vane”，感受風的流動；10月、11月時序入秋，孩子在校園看到葉子變色，老師們便設計「越葉越美麗」課程。自然課認識植物的構造、葉形，美術課則用色紙拼貼 ”magic tree”，學生一邊拼貼，有心型（heart）葉、橢圓（oval）葉，形狀的英文單字也不知不覺地記了起來。

「孩子會喜歡這個課程就是因為有感覺，不會憑空、突然間就要他學什麼，（老師）引導中都會帶孩子觀察與體會目前的生活。」輔導主任李建民說。

英語老師林文晶也觀察，儘管是原本英語能力較落後的學生，透過大量的動手做課程，他們的學習專注度也提升了，因為會很想跟上大家的課堂進度。和實驗、手作活動結合，也使學習英語變得更有趣。難怪學生填寫的學習問卷中，有超過9成自認很認真、專心地學習沉浸式英語課程。

協同教學 發揮綜效

為了設計這樣的跨領域課程，文化國小的老師經常大陣仗的10多人一起備課。動手操作的課程多，自然課的實驗、美術課的手作，老師都要先親手做過一遍才安心。此外，要自然、美術老師用英文講解，對老師們也是一大挑戰。

先前擔任教務主任，申請此計畫、「推坑」大家的李建民當初便鼓勵老師，因為採協同式教學，美術、自然老師授課解說時，英語老師會在一旁協助，英語老師若是對學科知識或藝術課程不理解，兩個領域老師也會從旁補充。

實際授課後，老師們確實也發現協同教學能夠發揮綜效，譬如要劃十字將東西均分，英語老師會說 ”draw a Chinese ten”（請畫一個中文的「十」）。英語老師考量，說明太長、學生專注度會降低，因此會用小孩能懂的方式給指示；當學生製作台灣藍鵲紙模型時，自然老師也提醒美術老師，要注意藍鵲身體與尾巴的比例，藍鵲的尾巴佔身體的一半、有些甚至更長。

李建民表示，一些學校想成立雙語學校，是找進大量英文老師來教授美術、體育，但若不是專業領域的師資，這些學科便可能有被弱化的問題。而文化國小採取的協同教學方式，則讓老師們互補，也交流出不一樣的火花。

雙語教育過去多是私校的優勢，要付出高額學費才能接近。作為公立學校的文化國小則透過教師的創意與用心，推動沉浸式英語計畫，使英語彷彿無縫式地融入學生的學習日常，也讓學生愈學愈有趣。

文化國小│小檔案

教育創新特色：結合藝術、英語、自然領域設計沉浸式英語課程，不僅配合季節，讓學生感受到學習與生活的連結，而透過英語解說的實驗、手作活動，也讓學生不知不覺習慣用英語進行的課堂。

教育創新不藏私：每個單元，老師都會精心挑選適合的英語繪本搭配，讓學生進入語境。從有趣的故事進入學習，再到課程的各式操作，也使學生對所學內容更有印象。

【延伸閱讀】

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