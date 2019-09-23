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台灣試辦公共出借權 登國際研討會

2019-09-23 14:19聯合晚報 記者何定照／台北報導

台灣缺官方人員參與

行政院拍板明年試辦公共出借權，政大圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友應邀參加將在英國舉行的第13屆公共出借權（PLR）國際研討會，席上將分享台灣明年試辦訊息。只可惜，該會上30多個國家多有官方代表，台灣卻缺官方人員參與。

邱炯友表示，全球已有35國實施公共出借權，相關單位因此組成公共出借權全球性組織，主旨是輔導其他國家也推動公共出借權，共同尊重創作者權益。國際研討會則每兩年一次由不同國主辦，出席者多是文化部次長等官方代表。邱炯友說，他因長年做公共出借權相關研究，曾以學者身分參加過此會兩次，當時台灣都是亞洲國家唯一出席者。

本屆研討會9月25日至27日在英國舉行，由大英圖書館主辦，也恰好逢英國實施公共出借權40年，將有30多個國家代表出席。邱炯友說，4月行政院拍板台灣也將試辦公共出借權後，他發現都沒英文訊息報導此事，主動請英文報記者幫忙報導，並將訊息寄給主辦單位。對方得知台灣也將試辦公共出借權，邀請他前來分享。

邱炯友表示，他原本也有詢問文化部等部會是否前往，但官方都未能派出代表。26日下午他將在「歐洲之外的公共出借權發展」議題上，與加拿大、澳洲等代表各發表20分鐘短講，分享台灣的試辦措施。

邱炯友說，能分享台灣也將試辦當然是好事，但他也擔憂此事目前只是行政院長指派，沒有法源、沒有固定預算，讓他憂心萬一將來行政院長更迭，政策能否延續？此事還是得由修法下手，比如修改圖書館法、文化藝術獎助條例等，制度才能不因政權改變而繼續。

2家國圖先行 亞洲首例

由於一般國家都是直接推行公共出借權，邱炯友說，主辦單位也問他對於「試辦」想法如何。他說，其實目前台灣試辦只有兩家國立圖書館，規模很小，他覺得做法上還可更好。屆時也看各國反應如何。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事吳政鴻表示，台灣是亞洲第一個試辦公共出借權的國家，應該利用國際研討會的機會，讓全球都看見台灣。他建議，政府在外交艱困的當下，該更重視台灣站上國際舞台的機會。

行政院圖書館英國文化部

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