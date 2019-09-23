沒法溝通了！10種使老師崩潰的「恐龍家長」 比小孩還難教

2019-09-23 09:55 網路溫度計 綜合報導



回你的恐龍星球去吧！

開學了！鬼門關、校門就開了，相信有不少爸媽終於可以擺脫家裡的「小孩魔鬼」重獲自由，但接下來就是苦了老師要承受5個月的學生折磨，然而小朋友的吵鬧是基本，家長的無理取鬧恐怕才是老師最難以招架的行為。

近年來恐龍家長新聞不斷，什麼怪老師不會教、大鬧學校、要求隨時回報小孩狀況等誇張行徑不斷，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查老師最害怕的恐龍家長行為，第一名金價母湯！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

10-被當私人保母、家教

現代人小孩生得少，每個都寶貝的不得了，在家怕累著了、出門怕受傷了，恨不得24小時綁在身邊照看著（浮誇），所以當孩子被送到學校，唯一能受託好好照顧寶貝孩兒的就屬老師了，因此拜託餵小孩吃飯、盯喝水、一對一認真教學等要求通通出爐，老師可不是領你家薪水啊！

9-到學校無理取鬧

遇到盧小小的小朋友，可以分散他的注意力、拿他喜歡的東西安撫，然而遇到盧小小的家長，可不好隨便打發，為了小孩的教育，想要換好班、想要好老師、想要沒考試、想要小孩有高級享受，可以動不動就跑到學校、動不動就鬧到校長，照三餐煩人哪個老師受得了。

8-飆三字經、兇小孩

現代人文明程度高，但難保會有「出口成髒」的人存在，平時人與人相處，就不太會有三字經出現，不過當老師只是想要好好和家長討論小孩的狀況，也許怪自己不會教、怪老師不會帶、怪孩子難管教、怪風水不好，只會一味的生氣怒罵、髒話連飆，不僅無助事件解決，更是不尊重人。

7-不能處罰我的小孩

「我兒子是家裡金孫，阿公阿嬤寶貝的很」、「我的寶貝沒吃過苦，要對他溫柔點」、「我心肝不能累到，要好好休息」，這些話想必老師們或多或少都耳熟能詳，但是當家裡寶貝被放到班級上，老師要統一管教、明訂獎懲規範，卻被家長千阻擋、萬隔絕，要給特別待遇，你說說看、你說說看，要老師怎麼教小孩啊！

6-質疑會不會教書

現在不如以往，教育程度從高度競爭，變成沒什麼競爭力，人人都能念大學，有錢的還能出國念高學歷，爸媽從一般的國中小學歷變成多數高學歷高知識份子，甚至有的更高於老師學歷，所以一個教不好、一個教法不對胃口，家長恐怕就開始質疑老師到底會不會教書，我的小孩交給他教育好嗎？

5-威脅老師要投訴

有聽過奧客，那你聽過奧家長嗎？對著服務生頤指氣使、不禮貌尊重，一個不合口味就想見店長，但是老師可不是服務生、小孩保母、家長秘書，也許知道會影響老師工作或考評，家長感覺不符合期待就動不動想投訴，時不時就威脅要打1999，為了逼老師就範，顯見實在的「奧家長」。

4-只重視成績、逼問考試

學校是人成長首要的競爭戰場，比的就是成績和排名，砸大錢補習、請家教，考試永遠不嫌多、成績永遠不夠好，孩子會不會唸書不打緊、沒禮貌也沒關係，一切「分數至上」，面對這樣的家長，相信多數老師都會感到無力卻無可奈何。

3-千錯萬錯都是別人小孩的錯

在學校，同學間的打鬧可說是稀鬆平常，時不時A捉弄B、一下又C打了D，或是班上小霸王把全班都煩過一遍，小事好解決，受傷了、哭鬧了，老師就得找來雙方父母協調處理，然而遇上「所有的錯都別人錯」的家長，被告成原告，推卸責任不想負責，老師有理也說不清。

2-擺爛不教小孩，丟給老師管

都說家庭教育遠勝學校教育，從小接觸的人、生活、處事態度、禮貌責任都是從家庭出發，爸媽的行為會影響一個人的人格發展，不過遇到三不管家長，以為把小孩丟給老師、丟到學校，繳了學費就像是丟包小孩，什麼吃喝拉撒都會教、什麼加減乘除注音英文通通會，擺爛不負責身為父母的責任，老師才不願當孩子的現成爸媽！

1-24小時LINE不停

要說到老師最受不了的家長行為，24小時像是家長的私人助理般隨時on call，真的會讓人精神崩潰！問起一般上班族，沒人下班後還想接客戶電話、處理公事，老師也一樣，上班8小時面對學生已經精神耗弱，下了班還要接到家長的熱切電話，聊聊小孩狀況、關心上課情形、擔心兒女人際，老師不是家長閨蜜、朋友、兄弟，沒想跟家長煲電話粥，只想求你放過我吧！

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月12日至2019年09月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『老師討厭遇到的恐龍家長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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