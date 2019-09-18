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推動英語辯論教育 美國師資將駐台灣

2019-09-18 21:11台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

花旗與Fulbright、AIT及全美演講與辯論協會合作，共同在台灣推動英語辯論...
花旗與Fulbright、AIT及全美演講與辯論協會合作，共同在台灣推動英語辯論教育。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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美國精銳師資來台教雙語辯論，將大大提升我國年輕人競爭力！花旗銀行與Fulbright基金會、美國在台協會（AIT）及全美演講與辯論協會合作，共同推動英語辯論教育，將有菁英辯論師資常駐台灣，巡迴推廣英語辯論，甚至協助成立相關學校社團，預計會有500名高中生因此受惠。

教育部政務次長范巽綠表示，政府推動雙語教育行之有年，現在許多偏鄉孩子也能口說英語，「雙語教育是普遍性的、絕不僅限於資優班！」美國在台協會經濟官安瑞恩說，台灣學生的辯論隊表現很好，出國比賽打敗美國、國際隊伍取得冠軍，「不是1次、也不是2次，是3次！」很看好在台灣推行英語辯論的成效。

辯論跟國際接軌

教育部政務次長范巽綠表示，這是一個跟國際接軌的計畫，會把我們的學生培養成一流的辯士。本次計畫會去了解哪些學校對辯論有興趣，哪些學校已經有辯論隊了，再選擇8~12所學校，培養可以走上世界舞台的優秀年輕世代。

花旗銀行董事長莫兆鴻表示，迄今已挹注超過新台幣3,600萬元，幫助超過1,000位年輕人成功進入職涯、朝向創業夢想邁進。辯論牽涉到準備論點、論據、論證等過程，能夠培養批判思考能力、形塑立場、表達觀點，是推動社會前進的重要力量。

Fulbright基金會執行長那原道指出，本計畫希望提升學生對海內外政策的國際認知。並將推動「傅爾布萊特辯論指導教練獎助」計畫，由學術交流基金會邀集專家學者遴選辯論指導教練，並由美國總統所任命的12位教育界專家與意見領袖給予最終核可，獲選專業辯論講師始可自美國來台執行此獎助計畫。

【更多精采內容，詳見

教育部美國在台協會

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