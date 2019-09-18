2019教育創新100／地震不怕！蕭美珍把震後重建變教育亮點

2019-09-18 15:52 聯合新聞網 文章提供／親子天下



作者／陳湘瑾

過去在部落學校服務的蕭美珍，發現社區與學生的學習態度緊密相連。帶著這份感受來到明禮國小，她希望能教導孩子向土地與社區學習。照片：陳湘瑾 分享 facebook

頻繁的地震是花蓮居民的日常。然而，2018年的206強震為花蓮帶來了創傷，亦挑起花蓮市明禮國小的學生對於地震的恐懼，校長蕭美珍如何將地震帶來的改變化為學習的動力？

從明禮國小校舍四樓眺望北方，花崗山座落前方，山腳下美崙溪沿著學校邊緣流動，一路向東流進太平洋；一樓遊戲場上，兩顆機器人的頭從樹叢間冒出來，明禮國小校長蕭美珍回憶，2017年初來到明禮國小時看到的景象：「全部都讓我覺得很像遊樂園！」

蕭美珍將初來乍到的感動，轉化為明禮國小所推動的校本課程「城市遊樂園」。她打破學習的疆界，帶領學生走出教室，運用當地資源，打造美學共融的學習環境，並開放教室，給社區長者作樂齡教室，吸引更多人走進學習的遊樂園。

打開學校的圍牆

「明禮是花蓮最古老的學校，會成為最早創立的學校，一定有地理優勢以及人文脈絡。」蕭美珍來到明禮後，先花三個月盤點校內外可以使用的資源，美崙溪、太平洋、松園別館以及附近活絡的市場等等。依照這些觀察，將「城市遊樂園」的校本課程區分為三個主軸：「明禮上學去」、「美崙溪日記」以及「漫遊花蓮城」。

「明禮上學趣」 的課程設計與領域學科相關，並加入學校周圍的特色深化內容，從低年級的閱讀寫作、中年級的藝文探索，到高年級的媒體創客。

「美崙溪日記」讓孩子到鄰近學校的美崙溪，觀察早晨、黃昏到夜晚的生態環境，拜訪溪流經過的景點，如北濱花蓮港和菁華橋。

當地組織北角工作室策劃斷層藝術節，於美崙溪畔佈置藝術家Kayako的作品「層」，學生走出教室與藝術家的作品互動。蕭美珍提供 分享 facebook

「漫遊花蓮城」在老師的帶隊下，帶領學生走出學校。先從學校周邊選出九到十個景點，依照不同年級可以步行的距離安排目的地，活動難度從單純的聽取導覽、產出自己的社區地圖，到高年級時，需要到市場主動接觸居民，進行訪談和拍攝，製作影音作品。

透過一系列校本課程的設計，讓孩子的學習能夠層層堆疊，厚實學習的經驗。「學校的生活場域是以生活為主軸，我們希望教孩子如何生活，如何解決問題。」蕭美珍說。

這樣的精神，讓明禮國小在206地震時，得以將天災帶來的挑戰轉化為學習的素材。

將災害轉化為學習機會

2018年2月6日的大地震，導致早期花蓮市區的地標之一統帥飯店嚴重損壞，同樣位於米崙斷層（又稱美崙斷層）上的明禮國小，從統帥飯店沿著明禮路只有五分鐘的步行距離。這座百年老校因為在2011年加強防護結構，而沒有受到太多破壞，但校園多處地面隆起，牆面和地板出現龜裂的狀況。

地震影響之大，就連對地震習以為常的學生也改變態度。花蓮的地震頻繁，在斷層帶上的明禮國小每次都很有感。蕭美珍表示，每年學校平均會有四次地震大到師生判斷要走出教室避難，很多時候師生們會選擇先觀望，「原本逃生時，學生都會有點嘻鬧，206地震後，大家會很迅速地做該做事情。」

觀察到學生面對地震時會感到害怕，蕭美珍決定將地震納入學生的學習中。「我們的孩子才十幾歲，將來可能還會碰到這麼大的地震，我們想把對地震的深刻學習，留在他的腦海。」

地震過後，清除危險的掉落物後，學校保留了大部分因地震而改變的地景，讓學生在開學後於校園中觀察。蕭美珍提供 分享 facebook

因此，對於地震後的觀察，發展為「明禮上學趣」中的媒體創客課程，與修復工程課程。

媒體創客課程中，學校在災後修復中僅先清除危險的掉落物，讓水電管線回歸基本的運轉功能，其餘因地震產生的地景，則特意保留下來。

開學後，老師先帶領孩子重新認識地震，再與東華大學民族語言與傳播學系的師生合作，帶著孩子踏查校園，觀察地震造成哪些影響。後續將相機交給孩子，提醒他們注意安全之虞，拍攝印象深刻的區域。

照片中孩子趴在地上，凝視操場跑道上一道長長的裂痕，這樣的畫面被對面的同學捕捉下來。這些拍攝作品以「孩子130公分視角的世界」為名，在媒體創客課程之後展出。學校並與在地社群「七公里的幸福街坊」合作，舉辦地震後週年活動——「河好日市集」，透過走讀米崙斷層，帶領民眾走進校園參觀災後學校的修復狀況。

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學校也藉此機會將後續的修復工程融入工程安全與美學概念。

由於校內僅有一棟教學大樓，工程期間仍需要使用教室上課，因此師生仍會在工地現場來來去去。老師會於每週一早上，在各班級報告修復進度，孩子要負起向父母傳達資訊的責任，例如，是否有因為修復工程，而更動上下學接送的位置等，所有細節，都讓孩子練習一一向父母報告。

「工程跟地震一樣，是很好的學習議題。除了工程安全的議題外，也要把美學放進來。」蕭美珍說。老舊的洗手台因為地震被震垮，學校設計以大理石拼貼洗手台檯面，做出地層堆疊的模樣，描繪出地震斷層的形象。其他的洗手台，則以四種顏色拼貼的大樹，表現四季的形象。同樣被震毀的花台，學生拼貼磁磚，重新佈置成溪流的形狀。

將地震看作轉機

由於學校僅有一間校舍，而修復工程期間，師生仍需要使用校舍。蕭美珍便將修復工程成為課程的一部分，在確保學生安全的前提下，讓孩子觀看並參與修復的工作。蕭美珍提供 分享 facebook

學校雖然因地震產生變化，但學校師生共同參與修復工程，將它納入生活的一部分，洗手台、花台、遊戲場的設計，一點一點改變校內樣貌。學生也能從中學習地震的知識，並且在與街坊社區合作的過程中，建立與在地的連結。「地震不只是修復，還可能是轉機，給孩子更好的生活。」蕭美珍說。

經過修復的明禮國小，彩繪上新的顏色、毀壞的花檯也重新設計，在參觀者的眼中，越來越像是一座遊樂場。座落在米崙斷層上，擁有120年歷史的明禮國小，師生擁抱學校的地理與人文歷史，轉化為自己重要的資產，在這座學習基地共同寫下老學校新的篇章。

小檔案│蕭美珍

教育創新特色：將學校與周邊自然與人文資源結合，將百年老學校轉化為學習的遊樂園。

教育創新不藏私：0206地震之後，以地震為主題劃分「媒體創客」與「工程課程」。前者讓學生自行操作攝影設備，紀錄學校在地震之後的改變，透過相片與文字的方式，讓學生抒發因為地震產生的情緒。工程課程中，在修復校園的過程中，帶領同學觀察學校的改變，同時將工程安全帶進日常生活中，並在修復過程中，重新設計學校破壞的設施，讓學生共同參與建設的過程。

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