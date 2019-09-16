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耐震校園護安全 國震中心10年補強逾8千校舍

2019-09-16 14:11中央社 台北16日電

根據國震中心統計，台灣高中職以下校園的校舍共有8672棟需要耐震補強設計。從2009年至今，已經完成8029棟的補強工作，預計今年底前還會完成609棟補強。

921大地震即將屆滿20週年。國研院國震中心20年來投入勘災、資料分析、震災防治與防災科技強化，並於2009年開始與教育部合作執行「公立高中職以下老舊校舍耐震能力評估與補強計畫」。

國家實驗研究院國家地震工程研究中心主任黃世建指出，根據2009年的統計數據，全台灣高中職以下校園，共有2萬7139棟校舍建築，初步調查後共有1萬7741棟必須進行耐震評估。經過評估後，其中8672棟校舍的耐震程度不足，需要補強。

黃世建說，發生921後，建物的抗震程度與建築法規都有改變，因此在建物評估時以921發生前所建造的建物作為主。接著進入初步評估與詳細評估，只要經過這兩階段後確認耐震度不足，即列入補強的名單。情況較為嚴重的校舍，進行重建。若校舍被列為避難所或收容所，在重建、補強時會要求更嚴格的耐震強度。

從2009年執行這項計畫以來，已陸續完成8029棟校舍的補強，在今年底前還有609棟將完成補強或重建工作。

除了教育部與國震中心的計畫外，像是慈濟等民間單位也在921之後投入校舍補強、重建的行列。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文說明，1999年到2001年間，慈濟執行希望工程計畫，協助重建因921地震而損毀的校園達51所，投入約新台幣104億元。2014年起進行減災希望工程計畫，協助偏鄉、資源不足的校園，重建危老校舍、增強耐震度。到今年為止已支持全台26所校園重建部分校舍。

顏博文說，未來將會持續與國震中心、教育部合作，進行強化校園建物耐震度的工作，讓學生能安心在校園裡學習。

校舍公立高中職921大地震
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