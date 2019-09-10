2019教育創新100／從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

2019-09-10 15:31 聯合新聞網 文章提供／親子天下



孩子們進到木工教室不用大人指導，自己就能把想法化為作品。黃建賓攝。 分享 facebook

屈尺國小全校約100名學生，其中約有一半是弱勢，在這個距離新店市區有點距離，又不到烏來那麼遠的一般小校，面臨住民高齡化的挑戰，全校師生和擁有木工專長的家長共同嘗試，開創出一條無可取代的創客之路。

踏進屈尺國小的「創意木工教室」，學生們很自然地拿起材料，腦中構思成品的模樣，就立刻動起手來，不需老師在旁指導，也能一步步完成想要的作品，並且有自信地安全操作機具，知道在哪個步驟該戴上護目鏡。這些行雲流水的動作，都是屈尺國小的創客養分，一點一點灌溉茁壯的。

屈尺國小創客精神能遍地開花，靈魂人物除了硬漢爸（左三），還有大力支持的校長林錫恩（右三）、教導主任黃啟宗（左二）。照片：黃建賓攝。 分享 facebook

身兼屈尺國小家長和創客木工老師的廖宏德（硬漢爸），是屈尺國小創客教育的靈魂人物。硬漢爸約5、6年前在知名論壇 Mobile01 上分享他為女兒淇淇製作的各式木工玩具，讓許多網友驚呼為「神人」、「請收膝蓋」，一炮而紅，近年來也出版了多本「創客木工」的書籍。

屈尺的中、高年級孩子，能不經指導就把想法化為作品，硬漢爸微笑說：「屈尺的孩子都是從小一、小二就開始接觸木工，現在中高年級才能做得這麼順。創意想法不是一下子長出來，要經過時間耐心琢磨。」

硬漢爸以他曾帶過外校的暑期營隊經驗為例，許多營隊的孩子都是瞪著材料，等老師告訴他們要做什麼，講解之後還需要「範例」，學生大多只會「照著做」。為什麼沒想法？當孩子對木工還不熟悉、又要短時間速成，自然腦中一片空白。

孩子的創意需要有方法的滋養，才能萌出新鮮的嫩芽。屈尺國小的孩子如何培養創客靈魂？要從「有趣」這件事情說起。

想玩、有趣，是每個孩子的驅動力

硬漢爸本身有木工的專長，並開設「硬漢工作室」，一開始只是想替當年才3、4歲的女兒淇淇做出原木、無毒的玩具，沒想到點燃骨子裡的職人魂，一頭栽進木工的世界裡。淇淇就讀屈尺國小幼兒園中班時，正好遇上屈尺國小的轉型期，創客的火種從此而生。

屈尺國小教導主任黃啟宗回憶，早期屈尺國小發展校園特色是自然生態，登山、認識社區花草樹木等，時間一久面臨瓶頸點，老師和家長們苦思是否有其他突破，正好校園周邊有撿不完的枯樹枝、樹幹，與硬漢爸的木工專長一拍即合。

硬漢爸與屈尺國小的合作邁向第六年，女兒淇淇今年暑假後，已是小四的學生了。回想一開始的初衷，硬漢爸想帶給女兒的同學們一個「玩樂夢」，而對孩子來說，把玩別人做好的成品很有趣，但要自己來又是另外一回事。

開始覺得有趣、想玩，就會有別的想法冒出來。

孩子們開始對做好的玩具有想法，「如果可以多一個棋子、底板可以動就好了！」這時就是最好的介入時機，循序漸進指導孩子玩具是怎麼做出來的？可以自己動手試試看，為了想要擁有「客製化」的玩具，是孩子最開始的動力。

翻開硬漢爸累積多年來的作品雛形和教案，按照孩子的年紀和興趣，設計了方塊小動物、彈珠檯、造型投石機等多款玩具，從「玩心」引發孩子興趣，如同屈尺國小第一項大型作品「投石機」，也讓孩子設計成現實版的「憤怒鳥」，趣味性十足，想玩，就是最大的動力。

硬漢爸（右）也沒料到，為女兒淇淇（左）做玩具的初心，在屈尺國小開出燦亮的創客花朵。黃建賓攝 分享 facebook

慢下來，耐心啟動創意腦

當然，從有想法到完成，中間過程相當漫長，硬漢爸坦言：「木工不是可以速成的作品，剛開始孩子不耐煩、浮躁，甚至想要放棄，都是很自然的事情。」

硬漢爸認為，屈尺國小創客的優勢在於「慢」，不是幾節課就完成一項作品，給孩子很大的彈性空間，「一開始可能整個學期做2、3個小東西，從慢慢做、嘗試、修改當中，體會到把想法實現到作品上，需要多少時間？要多學什麼？如何克服困難？這些是實現創客精神最需要的過程。」

當孩子跟手上的作品「耗」，老師和家長也適時引導孩子說出想法，現在遇到的困難是什麼？覺得可以怎麼解決？需要老師什麼樣的協助？正因為沒有時間壓力，也沒有作品一定要「長怎樣」的限制，慢慢的，孩子變得專注、不想下課，緩緩長出對自己作品的創意想法。

此外，硬漢爸、老師和家長們也沒閒著，著手開發讓孩子有興趣的大型作品，這些作品也間接示範了「原來還可以這樣做」。屈尺國小校長林錫恩強調，木工只是一個引子，學生的強項可能是畫畫、寫程式、規畫流程，這就是大作品的意義，「從自己能完成的小作品，到團隊合作的大作品，創意不見得只能用木工的方式呈現，每個學生找有興趣的方向投入，眾人能力的匯聚，才能成就作品。」

從小火車到魔法屋，期待創客精神跨出校園

本著希望讓孩子們玩得愉快的初心，硬漢爸與一群志同道合的家長，與學校一起合作，利用校園倉庫裡大量廢棄不用的舊桌椅，動員的全校師生和家長的力量，靠著拆解、整理課桌椅木頭，加上一輛電動車，真的做出屬於屈尺國小的小火車！

真的能載人的小火車，屈尺國小師生用舊課桌椅給予新生命。硬漢爸提供。 分享 facebook

有了小火車的成功經驗，屈尺國小持續進化，提出要做「小木屋」的瘋狂構想，並將木屋規劃成小火車的車站，硬漢爸表示：「一開始只想做單層，簡單的小木屋，但孩子的想法讓我們把夢做大。」沒錯！在木屋製作的過程中，學生的手和腦都沒有閒著，「二樓的閣樓可以爬上去比較好，」「小木屋每面牆都有遊戲的話，一定每節下課都來玩，」硬漢爸一邊規劃、學生們新奇的點子也不斷冒出來，並依自己的能力協助裁切材料、打磨、塗抹蜂蠟防護，或是拿起畫筆彩繪外觀……。

處處是驚奇的遊戲屋，參加新北市創客展覽。硬漢爸提供。 分享 facebook

硬漢爸認為，為了做大型的作品，創課教室這幾年來陸續添購新機具，一開始孩子都不敢用、不想學，但發現老師用了速度變快、可以做到手工達不到的事情，那種「想讓作品更好」的驅策力，促使他們主動要求硬漢爸「可以教我怎麼用嗎？」這種學習動能，正是孩子未來最需要的能力。林錫恩補充，學生從屈尺帶走的不只有課本上的知識，而是自己親手實現「從無到有」的能力，這是誰也拿不走的經驗和動力。

林錫恩感性地說：「小校常面臨資源不足的狀況，家長願意投入參與，真的是學生的福氣。」當然，不論是校長、主任或老師都願意學習，讓全校師生的連結更加緊密。已完成的小火車和小木屋，屈尺國小今年規劃將之結合成火車站，且能與社區結合，從學校擴展到地方，讓更多人投入這場創客的學習與冒險。

小檔案｜屈尺國小

教育創新特色：以木工創客精神出發，讓全校師生及家長都參與，家長兼創客老師在學校開課。

教育創新不藏私：將木工導入課程，從小作品到大作品，培養孩子獨立完成和團體合作的精神，硬漢爸也到各校分享經驗。

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