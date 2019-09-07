ICRT全新英語廣播節目 讓學生聽新聞知天下事

2019-09-07 00:45 聯合新聞網 綜合報導



ICRT與教育部合作，推出「ICRT News Lunchbox聽新聞知天下」節目，利用學校每天中午午餐時間，讓孩子邊吃飯邊學英文，並掌握國內外新聞時事。 圖／ICRT提供 分享 facebook 「每天五分鐘，輕鬆學英文！」這不是口號，而是開學後許多國中小學校園的現在進行式！

因應「2030雙語國家」政策，臺北國際社區廣播電臺(ICRT)與教育部合作，推出「ICRT News Lunchbox聽新聞知天下」節目，利用學校每天中午午餐時間，讓孩子邊吃飯邊學英文，並掌握國內外新聞時事，節目從12點15分開始，除了有針對小學生製作的五分鐘節目「News for kids」，還有專為國中生量身打造的八分鐘節目「News Bites」，9月2日開播以來，廣受師生及家長的喜愛。

新北市中平國中的教務主任林玲伊說，開播以來師生反應很好，是非常棒的英語聽力教材！還有學生用英語表達收聽後的心得，告訴ICRT “Today I know a lot of knowledge!”老師更主動在Line群組裡分享節目相關資訊，討論如何將音檔和文字稿內容延伸至課堂，配合設計更多豐富有趣的教材，還有更多來自全台灣各地師生的收聽回饋，不斷炒熱英語學習的新話題！

教育部國教署表示，廣播是學習英文的良好管道，這次與ICRT合作推動的「英語廣播互動學習計畫」，製播廣播節目「ICRT News Lunchbox」，專為國中小學生學習新聞英語而設計，以國內外重大新聞或時事議題為主軸，並培養學生關心時事的習慣，例如提到「狗狗大賽」及「保護瀕危物種」兩個議題，連結學生飼養寵物的經驗，和宣導愛護動物的動保意識。生動活潑的播報方式，不但能將教室打造出絕佳的英語學習環境，也拉近了新聞與孩子們的距離！

為了讓孩子的學習更加全面，ICRT官網和APP上也開闢了節目線上學習專區，每集節目不但有節目音檔更附上文字稿，讓學生能隨選隨聽也方便老師在課堂上延伸運用，透過教育部Cool English英語線上學習平臺，也可以連結至ICRT官網收聽。另外為促進雙向學習交流，ICRT還在News Bites節目中設計了Have Your Say!「聽聽你怎麼說」互動學習機制，讓學生的聲音也能在廣播電台播出，進而激發學習意願；同時製播節目的新聞主播群也將走出錄音室，前往校園與學生互動，讓學生一睹主播們的專業風采！

ICRT全新推出的「ICRT News Lunchbox聽新聞知天下」節目於週一至週五中午12點15分在ICRT 100.7頻道準時播出，讓孩子不用花大錢，輕鬆學英文。