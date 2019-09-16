鏈結全球資源與人脈網絡 啟動跨領域的領導與合作

2019-09-16 00:00 文／ 政治大學 提供



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政大EMBA是華人社會高階商管教育首選品牌，擁有全台灣最頂尖的師資與最多元的課程，累積超過4,000餘位的校友網絡更是學生的重要資產。近年積極開發上海交通大學、中歐管理學院與新加坡國立大學的跨境課程以及New School(UCLA與Stanford University)的跨境師資，未來合作範疇更有機會延伸至瑞士洛桑管理學院(IMD)與美國創新創業首選學校Babson College，希望透過跨國校際合作，增進學生的全球化學習，累積更多元的跨國人脈關係。政大EMBA試圖打造一個全球鏈結與在地深耕之學習地圖，提供學生國際動態競爭力之基石，以利其因應現在全球多元詭變的局勢與挑戰，再創企業成長高峰。

政大EMBA整合商學院資源，設立五個班組，專業的師資與豐富的商管教育經驗設計多元彈性、全面整合的知識地圖，讓學生除了組內專業課程外，更可依需求跨組選課。

全球企業家組，規劃國際企業管理和競爭分析-對抗與合作及全球企業營專題課程，培育企業菁英領袖在面對全球經營環境變遷和新管理議題挑戰時，能以不同的視野與高度持續創造出企業新價值。

文化創意、科技與資通創新組，設計科技與創新管理及服務創新與企業轉型特色課程，讓文化創意、科技、資通創新等多元背景學生齊聚，互相撞擊各種創新模式，以面對或參與未來新經濟中，產業與企業遊戲規則之改變與創新。

國際金融組，兼具理論與實務的企業風險管理與策略及金控公司經營與策略課程，培養具財務金融專業知識的高階管理者及創業主，瞭解最新的金融環境與趨勢，為企業做好全球化財務佈局與風險管理。

生技醫療組，協助想邁入此領域的企業，開創生醫新契機，生技產業投資分析與個案研討與大健康政策與產業發展的課程，結合理論與實務兼具的跨領域師資以及生醫社群平台，培養引領生技、醫療與大健康專業知能未來人才。

全球華商班，招生對象為企業主、創業家與未來接班人，全球策略與跨國經營、區域競爭優勢與跨國營運模式及海外參訪的境外教學的課程設計，培養學生佈局全球的宏觀思維和多元競爭的創新能力，強化全球競爭力。

國立政治大學EMBA執行長黃國峯。 圖／政治大學 提供 分享 facebook

政大EMBA2020年班招生說明會：9/26高雄、9/27台中、9/28新竹、9/29台北2020年班，招生報考時間：2019年10月2-14日最新消息，政大EMBA官網 www.emba.nccu.edu.tw 或洽專線(02)29387560