作品、成就代替論文 大學憂不嚴謹恐傷害國際認可

2019-09-04 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



藝術、應用科技及體育運動碩、博士論文，得以用作品、成就證明連同報告等代替。多所大學認為，博士論文替代作品或證明要比較嚴謹，冒然開放有可能影響台灣博士學位在國際學術界的認可；各產業特性不一，應用科技類認定也須有嚴謹的學術流程。

清華大學研發長曾繁根表示，作品、成就證明代替論文，爭議較多的是應用科技類；因為各產業特性不一，認定須有嚴謹的學術流程。很多大學開設碩博士產業專班，有學生在產業工作，研究主題常以產業需求和應用為主。但學校學術委員會認定標準必須很嚴謹，評估實務貢獻度是否足夠。

曾繁根說，博士訓練比碩士長，論文的深度、廣度和前瞻性也都比碩士高。如何判斷實務報告的深度，應該有學術標準，交由專業委員判定。他舉例，博士要把完整的AI系統做出來，碩士只需要完成系統中的一個裝置、原件就好，分量和深度不同。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，碩士部分他贊成，也符合國際標準，因為美國30年前就不要求碩士必須有論文，國際一流大學也如此。但博士要比較謹慎，最好能調查研究，有多少世界百名內的一流大學不要求博士論文；如果幾乎沒有卻冒然開放，有可能影響台灣博士被國際學術界的認可。

東華大學校長趙涵捷說，美國也有類似博士學位，但絕大部分或多或少還是得寫一些技術性論文，如何確保學位品質不別人貼標籤很重要。