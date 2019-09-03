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夫妻有歧見上網求教「學區重要嗎」 網論點兩極

2019-09-03 18:57聯合新聞網 綜合報導

像北市中正區的國語實小、市大附小，松山區敦化國小、大安區國北教大附小等這類連年額...
像北市中正區的國語實小、市大附小，松山區敦化國小、大安區國北教大附小等這類連年額滿的明星小學，讓不少家長想搶進學區置產。圖為敦化國小。 圖／聯合報系資料照片
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學區重要嗎？」一名女網友和老公在小孩教育方面的理念不同，她先生覺得公立國小和國中讀起來都差不多，但原po認為既然許多人想擠進明星學校，那代表學校環境還是有差。既然想法不同，她便上網發問跟大家交流見解，而學區與公私立之分一直以來都是家長們爭論不休的議題之一，網友們的意見也多呈現兩極。

原PO在mobile01發文表示「天下父母心」，每個人總是希望自己孩子可以在良好的環境下成長，而學校的校風和資源還是有差；對於老公「差不多」的想法，她則說，「還是男女想法不同？總覺得男生想的好單純。」

認為學區差異不大的網友們表示，「一路唸公立的小學國中高中，也沒發現有什麼差別，反而比較多國中唸私立的同學，高中就唸不下去，對念書完全失去信心，最後也考不好就失聯了。」、「個人不會有這種感覺，我覺得會念書就會念，不想念讀哪都一樣，有沒有說服力？我本身從小學到國中都是住家學區學校，我念到博士。」、「只要小朋友沒有學壞，公立私立都能出頭」、「學區不重要，有錢人以私立學校為目標，都有校車接送，住哪裡不是問題；公立為主的話，分數決定一切，基本上國中會考如果36分（以北北基為例），除了幾間學校有性別限制，要念哪一間都可以。至於明星學校？哈哈，不要迷信明星學校。我曾經很期待小朋友們要念比我好的高中，但後來他們沒有考上，對這件事也很反感，後來我也想開了，自己都考不上了何必逼人家。」

認為學區扮演重要角色的網友則說，「憑良心說我現在找房子，也是看環境及學區再找。環境我還是會先放在前面，再來就是學區，至於會不會有差？以自己以前的經驗來說其實還是有差的，畢竟小孩子還是多少會被同學影響，學校的風氣及環境都會影響到小孩的想法」、「我是男生，但我覺得重要，省去接送和補習的時間外，國中時期班上的競爭力會有差距...國小我認為是其次，可以讓小朋友開心上學和玩耍就好，不要造成我接送上的麻煩。讓小朋友中高年級時也可以自己走路上下學，獨立一點。國中才是重點，遇到的同學、老師往往會影響後面的升學，但家長的教育態度也是很重要，不能全部丟給學校。」、「孟母為什麼三遷？因為她想讓她孩子成為什麼樣的人。環境絕對是會影響孩子的，如果妳孩子是那種出淤泥而不染，不管處於何等劣勢，總是能抬頭挺胸，目光遠眺，他／她是嗎？」

學區

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