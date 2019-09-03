特教評鑑機構 將提高專業要求

2019-09-03 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



特教評鑑，教育部擬新增評鑑會、後設評鑑的規定。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了讓特殊教育教師行政減量，有更多時間專注教學，立法院日前三讀通過修正特殊教育法，將三年一次的特教評鑑改為四年一次。教育部近日預告「高級中等以下學校特殊教育評鑑辦法」修正草案，除行政減量，也新增評鑑會、後設評鑑的規定，並對評鑑機構的專業度有更高要求。

國教署原民特教組組長蔡志明指出，此次增修的重點，包括評鑑會與對評鑑機構的專業要求，皆是為了提高評鑑專業與公正性。

草案說明指出，為辦理特殊教育評鑑相關事宜，教育部應組成評鑑會。評鑑會置委員十一人至十七人，由教育部就行政機關代表、學者專家、社會公正人士、學校校長與教師代表及家長團體代表遴聘。評鑑會任務包括審議評鑑實施計畫、確認評鑑結果、訂定申訴處理程序與申訴評議會組織等。

蔡志明指出，此一評鑑會的組成，可以從有法定位階及第三公正者角度，從計畫、執行到評鑑結果，協助校正執行機關與評鑑者的差異。

過去辦理特殊教育評鑑，多由教育部委託學術團體或專業評鑑機構完成。修正草案則新增規定，要求評鑑機構須為設有特殊教育學系的大學，以及設立宗旨與特殊教育相關的學術團體或專業評鑑機構。

此外，因應特殊教育評鑑項目、指標差異大，評鑑機構必須聘請大量各領域評鑑委員訪查評鑑資料，草案特別增訂，評鑑委員有參加評鑑行前說明會的義務。教育部也可對評鑑機構完成的評鑑，進行後設評鑑。