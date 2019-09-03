上班族抗壓有解！臺師大啟動有氧新舞力

2019-09-03 00:00 聯合線上／ 黎允之提供



每天被工作、生活追著跑，日子過得一成不變，健康也每況愈下，許多上班族的夢想，就是「養成運動習慣」和「精進個人才藝」。然而，在時間有限的情況下，這兩者該如何取捨？

圖／師大 提供 分享 facebook

「下班後，來學跳舞吧！」舞蹈是現今廣受上班族喜愛的下班課程，不僅可舒緩工作壓力，又可以雕塑體態、消除上班久坐堆積的贅肉，同時也有機會站上舞台，展現個人的才華與魅力，是一舉多得的人氣課程。

有鑒於此，臺灣師範大學進修推廣學院為現代人量身打造多款時下最流行的熱門課程。其中，肚皮舞是充滿熱情與力量的舞蹈，學員能夠在學習過程中，隨著變化萬千的快速節奏舞動身體，釋放腹部、臂部、胸部等部位的肌肉，調整體態及姿勢，在優雅舞姿中流露出女性專屬的柔美氣質。

拉丁有氧課程則是在基本的有氧步伐中結合拉丁舞步，以扭腰、擺臀、抖肩、屈膝等動作增強身體的靈活度與柔軟度，讓人在歡樂樂聲中，舞出自信與健康。

「跟著老師動茲動！」基礎有氧課程帶領學員輕鬆進入有氧的世界，利用簡單的步伐，再配合全身肌力訓練與跳躍、搖擺的組合，強化心肺功能外，更能增進肌耐力達到燃脂與瘦身的效果，放鬆肢體的同時也釋放了心理壓力。

除此之外，還有流行MV舞、健身拳擊、八卦掌、身心瑜珈、墊上運動、飆汗燃脂效果奇佳的ZUMBA®時尚有氧……等課程，讓每個愛跳舞和運動的人，都可以在這裡找到自己「下班後的第二人生」。