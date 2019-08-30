中學生暑假樂學習 新竹康橋跨領域課程探索內灣趣

2019-08-30 00:00 聯合線上 文／林煥堯 提供



即將開學了，這個暑假大家做了什麼呢？日前，一群康橋國際學校新竹校區中學生來到了內灣，展開了一場「內灣老故事」跨領域學習，讓自己的暑假時光不僅充滿回憶更深具意義。暑假是每個孩子充實自我學習、探索新事物的時刻，而學校的暑期課程也常常不同於學期中的規劃，讓學生做不一樣的學習。

康橋國際學校新竹校區中學生在暑假時到內灣進行跨領域學習，度過了一個不一樣的暑假時光。 圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋國際學校新竹校區每年的暑假都會透過戶外教育方式做跨領域課程學習，讓學生透過分組探索，在具有地方特色的城鎮，進行城市探索。課程內容不僅結合國語文、社會、藝文等，還結合科技軟體進行活動闖關，讓學習更有趣。

結合國語、數學、自然、社會...等跨領域專題學習，引發孩子的學習興趣及自我探究學習，讓學習更有趣也更有效益。 圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋國際學校新竹校區楊美伶校長分享，跨領域課程的設計除了數學、自然、社會、國文、藝術與人文等學科領域結合外，像這次的「內灣老故事」還融入了鐵道、客家文化等主題。如七年級的學生要走進內灣街道中認識內灣線鐵路、瞭解內灣的歷史與發展、體驗擂茶…等，九年級的學生則要更進一步結合理化的水質檢測，根據酚酞、酚紅與廣用等三種試劑，檢測自來水與溫泉水的酸鹼觀察並記錄pH值。

康橋新竹校區中學生透過手機app在內灣進行城市探索及學習。 圖／康橋 提供 分享 facebook

這樣的學習活動對於國中一年級的學生而言真的收穫滿滿，且深深感受到學習的樂趣。康橋的學生分享，大家要透過app進行闖關，透過導航尋找要去的地方，透過線索上網找資料跟與當地居民互動，這每個部分都是課堂上沒有遇過的學習。而在團隊活動中，也讓他們更認識小組同學，凝聚團隊共識，培養出了許多團隊默契，相信在正式開學後，同學間一定會有更良好的互動與班級學習氛圍。

康橋表示，在暑假期間辦理跨領域學習課程，不僅讓學生可以習得學科知識，更能增進小組間的良性互動與了解，大家共同學習如何溝通並順利完成團隊任務。即將開學了，新學期開始後，每個康橋的孩子也將在這個基礎下，快速地融入學習環境，在校園裡盡情學習。