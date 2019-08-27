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少子化海嘯 各校增聘教師意願低

2019-08-27 23:49聯合報 記者修瑞瑩蔡容喬王昭月／連線報導

少子化問題日漸嚴峻，國高中增聘教師意願低。 圖／聯合報系資料照片
少子化問題日漸嚴峻，國高中增聘教師意願低。 圖／聯合報系資料照片
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許多縣市無法開缺新聘國中生活科技正式老師，主因與少子化有關，特別是開學後就讀小四的虎年出生學生特別少，一旦國中在未來三學年接續增聘老師，馬上得面對少子化超額教師的問題，有學校說「想到超額頭皮就發麻」。

台南市教育局指出，過去生活科技與自然合在一起，各校多是同一老師上課，由於自然是考科、生活科技不是，學校自然傾向聘用自然科老師，兼上生活科技。但新學期新課綱上路，自然與生活科技拆開，每周課堂數變動，原本自然老師一周上四堂課（含生活科技），減為三堂，各縣市都有自然科老師超額問題。

教育人員指出，少子化情況下，各縣市都有教師超額問題，有縣市因連年管控教師缺額，超額情況好一點，但管控較差的，根本無法因應新課綱徵聘新的正式老師。高雄一所國中無奈表示，「我們要保障老師工作權，總不能聘進來兩年後沒課可教吧？」

高雄市教育局表示，高雄本來教師超額問題就嚴重，主要卡在少子化問題，各校評估要等到一一一學年度後，學生數和班級數穩定了，才會考慮開缺。某市區國中說，該校今年有開一個生活科技科教師缺額，是由其他學校超額教師補足，原因就是他校學生數減少，那位老師沒課可上。生活科技科每周只有一節課，以目前專任老師一周至少要授課十八節，至少要有十八個班級才足以配置一名老師。

相關人員表示，依照教育部規畫，新課綱實施後，將分三年陸續增加師資與設備，今年是針對國一，之後陸續國二、國三，但虎年出生的學生一百一十一年將上國一，人數大減，屆時在一百零八到一百一十年增加的正式老師，馬上成為學校燙手山芋，預估到一百一十二學年情況最嚴重，其他科目的老師一定又要面臨「被超」離校的命運。

少子化課綱教育局

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