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新課綱上路 生活科技師資急就章

2019-08-27 23:49聯合報 記者修瑞瑩魯永明蔡容喬王昭月羅紹平林宛諭

台南市生活科技老師昨天在新興國中舉辦研習，宣告一○八課綱已經準備好。 記者修瑞瑩...
台南市生活科技老師昨天在新興國中舉辦研習，宣告一○八課綱已經準備好。 記者修瑞瑩／攝影
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一○八新課綱新增科技領域，但開學在即，仍有學校沒聘生活科技專任教師，只暫以代理代課或非專科老師上陣，主因是怕未來少子化加劇，恐讓超額教師更嚴重，加上生活科技又非升學考科，不願意開專任教師缺。

負責第一線整合工作的高雄師範大學工業科技教育系主任王仁俊昨表示，憂心生活科技教學品質不一，對學生不公平。

新課綱分八大領域，新增科技領域分為資訊科技與生活科技，資訊科技的師資、設備相對較充足，生活科技則一再被檢討可能不夠，為此，教育部國教署不僅給錢也給人，國中每班平均兩名老師增為二點二名，不滿九班增一師。但各縣市有各自不同問題，不是給錢給人就能解決。

「招考三次生活科技代理教師，都招不到人。」嘉義縣大埔國中校長林子欽說，因應新課綱生活科技科上路，暑假已準備好教室及相關設備，但最困擾的是師資難覓，尤其位處偏鄉，校方招考三次都沒人報考。最後是由縣府協助媒合，採共用師資策略結盟方式解決，安排阿里山國中小一名符合條件的教師，隔周一天到大埔授課。

台南市教育局昨舉辦科技領域老師增能研習，邀王仁俊主講「科技領域推動現況與展望」。台南市教育局長鄭新輝表示，台南已加聘十二名生活科技老師，足以因應各國中所需。

但相關人員說，很多縣市在少子化下，教師超額嚴重，根本無法為新課程開缺，只能以代理代課老師因應，教學品質不一，學生受教權受到影響。

王仁俊說，雖然生活科技不是考科，但未來申請大學時，在校學習歷程檔案都會成為評選標準。他說，過去比較擔心偏鄉小校，現在連市中心學校都有問題，影響層面大。

台東縣教育處長林政宏說，配合新課綱上路，增聘七名專長教師，目前全縣廿二所國中十三所有專長教師；其他九所國中，有的與鄰近高中職校合作，有的聘請社區或部落刺繡、木雕等專家兼課。高雄市則採跨校支援，補貼鐘點費，或聘請具大專學歷業師，與班導師協同教學；彰化縣也先以跨校共聘支援因應。

為招不到師資所苦的嘉義縣大埔國中校長林子欽表示，建議教育部開放讓代理教師進修第二專長生活科技課程，協助取得任教資格，代理教師一年一聘，得連續聘用三年，即可解決偏鄉師資不足問題，讓新課綱順利進行。

課綱大埔代理教師

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