波士頓管顧調查：還沒畢業知識已被淘汰 做中學才是關鍵能力

2019-08-27 10:41 聯合新聞網 文章提供／親子天下



照片：黃建賓攝 分享 facebook

在矽谷，科技脈動影響的不只是Google、Facebook等科技公司，各種科技創新的教育模式也像雨後春筍般盛行，從實驗大學Minerva到實驗小學AltSchool。矽谷科技人家庭最常討論的話題，就是在科技快速變動的時代下，自己的孩子該怎麼面對未知的世界。

這股熱潮已不限於校園，企業界也燃起熱烈討論，在區塊鍊技術已經取代金融、律師部分業務，自動化物流機器人、自動泡咖啡機器人陸續出現，人類與機器一起工作和效率分工已經是企業人力資源的現行策略，企業界討論：「跟機器相比，人類未來要負責哪些產出，才是企業無法取代」？

波士頓顧問公司（BCG, Boston Consulting Group）是服務全球企業的顧問公司，在全球50個國家設有超過90個辦公室，服務的客戶涵蓋財星500大等私人企業、政府組織和非營利機構。BCG也成立了亨德森智庫 ，針對數位時代的未來人才進行長期調查研究，這個研究計畫的負責人由曾經在為美國而教（Teach for America）的專案經理派翠克・厄克（Patrick Erker）負責。

厄克在2019年中，離開波士頓顧問公司，加入矽谷教育創新顧問公司英探策略(Entangled Solutions)擔任副董事合夥人，厄克去年9月剛成為新手爸爸，面對教育和職場的快速變化，他也開始重新思考，孩子未來一定要讀大學嗎？

厄克即將於2019年九月來台，擔任親子天下2019教育創新國際年會主講人。

派翠克・厄克提供 分享 facebook

以下是厄克專訪的精華摘要：

Q：為什麼波士頓顧問公司要研究「數位時代下的學習與人才養成」這個議題？

A：人類歷史上，每次技術革新，企業經常最早受到衝擊，這一波改變的速度比過去更快，企業已經感受到科技對人才需求的改變。我2007年大學畢業時，iPhone剛在美國問世，誰會想到12年後的今天，全球幾乎人手一隻智慧手機，各項商業活動和人際互動都圍繞智慧手機而生。工業革命至少經過10幾年才徹底改變職場需求，但這次機器自動化、人工智能的改變，已經影響企業的工作模式，形成人與機器共同工作的局面。

我們的研究發現，未來每種工作技能的平均半衰期大約只有5年，換句話說，在大學一年級學的技能，5年內可能就失去價值了，甚至有些知識，是大學還沒畢業，職場上就不再需要了，所以，未來的人才需要不斷學習，也要有更強的學習能力。企業界也發現他們愈來愈需要扮演學校的角色，因為公司很難等待員工工作一段時間又回到學校學習，加上回到學校學習的東西，也可能在短短幾年內失去價值，所以企業需要新的方式來協助員工持續學習。

Q：企業如何因應「人與機器共同合作」？

A：人機工作分成多種層次，第一層是純人力，不需要機器。第二層是機器為人類工作，由人類給機器指令，例如，人用起重機搬運貨物。第三層是人類與機器共同工作，相互給予指令，例如自動駕駛汽車，有時是自動駕駛車告訴你要小心右方來車，有時是人控制汽車減速。第四層是人為機器工作，由機器給人類下達指令，例如在亞馬遜Amazon集貨倉庫是機器告訴工作人員，該往哪區取貨，該將貨物放進哪個箱子等。第五層是機器自己工作，也是一般人想像中的人工智能AI。

在企業裡面，每一層次的工作都包含：人在裡面扮演什麼角色，決定了他不可取代的能力所在。我們已經可以預知，未來職場第四層的工作會愈來愈多，因此會有更多企業，開始思考哪些工作需要交給機器，哪些交給人類。

目前亨德森智庫的研究看見，未來企業界可能會出現「首席能力長（Chief Capability Officer）」的角色，負責思考公司內哪些工作需要交給機器與程式，哪些交給人。

首席能力長將取代目前的人力資源長（CHRO）及科技長（CTO），必須了解科技的發展趨勢，提早想好5年後交給機器做的工作，以及在5年內如何培養公司內部人員具備新的技能，企業需要擔任更多的教學功能。

我推薦大家去閱讀李開復寫的《人工智慧來了》，裡面提到很多人機互動的想像，可以讓老師、家長更容易想像孩子未來可能要面對的世界。

Q：除了人機共同工作，你看到未來職場還有哪些改變？

A：工作將更常以任務或專案形式出現。因為能重複執行的工作，將逐漸被電腦程式取代，例如今天的股票的交易員、股票基金經理。未來更需要人來執行的，是需要創造、思考、缺少前例可循的任務。

職場上邊做邊學的模式會愈來愈常見，因為要學的新東西愈來愈多，未來已經不可能有讀完一個學位，能工作一輩子的情形，不論做什麼工作都需要一直學習新知，而最能深刻學習的方式，就是做中學。因為最好的訓練方式不是聽課，而是實作，未來的主管會愈來愈像導師（mentor），需要花更多的精力在指導（coaching），協助團隊成員看到自己能成長的地方，給予更實質內容上（qualitative）的反饋。

Q：企業用做中學的方式訓練員工，代表哪些意義？

A：第一，學歷價值的下降。過去企業界把學歷當成識別優秀人才的工具，現在許多公司發現，這樣做等於把人才評估工作外包給大學。但企業未來的人才需求，跟過去愈來愈不一樣，所以企業開始採取其他的評估方式。例如開始使用非典型的路徑來徵才，例如特殊技能集訓營（例如：軟體工程師Coder Camp）、實習經驗，甚至性格測驗，來識別他們需要的人才。

第二，做中學愈來愈重要。我們看見最深刻的學習通常來自動手做，習得技能或心態特別需要實戰經驗，所以學習環境中會愈來愈傾向於實作學習，例如要學會用Excel建立財務模型，用講課模式很難讓學生感受到計算公式在哪裡最容易寫錯，實作才容易記得起來。以前在哈佛商學院唸書的時候，全部的課堂都是用個案討論進行，但是像會計科仍以授課模式最快，初學者有系統的把專有名詞、簿記方式學過一遍，比較能奠定基礎。不是所有學習都適合實作，一般是學生已經具備基礎知識的課程，比較適合實作。未來學習時間的界線會變得更模糊，學習是每天每分鐘的事，不再是特定一個時間的任務。

第三，就業能力能用更短的時間取得。坊間的軟體工程師訓練營（coder school）就很明顯，即使不上大學，只要具備優秀的程式編寫能力（coding），一樣能進Google等高科技公司。即使如此，我並不會鼓吹大家現在不讀大學，因為沒有大學學歷就進入知名企業的例子目前仍很稀少，求才方式雖然在改變，但不會這麼快速。唯一確定的是，未來的人才要持續展現出你具備別人需要的能力，通常是透過你過去完成的專案來呈現。

第四，企業開始建立「學習生態圈」。因為難以等待人才不斷回學校研習，會有更多公司建立內部的企業學院，建立自己的線上課程、學習資料庫等。公司會像學校一樣，設立學習目標，預先想好學習成效（learning outcome），反推回來要教些什麼。運用遊戲化機制，設計課程訓練，對於達成標準的人才，頒發認證，如同檢定證書一般。

第五，企業要負起教學責任，企業與人才對學習盟約（learning contract）形成默契。學習盟約並不是簽合約，而是默認的默契：企業知道自己要負起教學的責任，幫忙識別出未來重要的能力，以及最佳的培養方式；人才則意識到自己有不斷學習的需求。所以未來「首席能力長」的角色會愈來愈突出。

Q：但也有許多教育者認為進大學不只為就業，還為了認識自己、認識世界，像大學通識教育這類非就業導向的課程相當重要，你怎麼看？

A：我很贊同通識教育的重要性。它讓人知道存活在世界上的意義、了解生命的價值，在美國有一種通識教育叫「鉅著課程」（Great Book Curriculum），裡面列舉上百本西方人類史上最重要的文學、歷史、哲學著作，這個學習法相信，只要讀完「鉅著課程」的全數經典著作，就能完成西方人類文明全部的博雅學習。

既然只要在家讀書就能完成博雅教育，為什麼還要去大學？我們要思考大學的價值，什麼樣的學習，難以自己完成，以致要花時間去大學？什麼是需要到大學才學，而不是高中或更早以前的時間點完成的學習？ 我認為，博雅通識課程應該在高中以前就開始，進大學後，學生難免需要思考畢業後的下一步，就業為導向的思考是難以避免的。

Q：在科技時代，很多父母擔心小孩太早使用科技，容易沉迷，你覺得呢？

A：身為一個住在矽谷的家長，這是我最關心的議題。現代小孩天生就是數位原住民（digital native），即使你想讓他遠離手機、電腦，早晚他也會需要使用數位工具，晚一點使用3C不一定會帶來好處。我極力建議父母做三件事：

首先，在幼兒時期給予孩子絕對的安全感與信任，讓孩子知道你在身旁，而不是看著你因為科技而分心。我們要以身作則，讓孩子感受到人的愛與溫暖，不要用機器的陪伴來取代關愛。唸書給孩子聽時，我會跟孩子保持眼神的接觸與交流，讓他感受到愛，不讓手機打斷我們與孩子的交流。讓孩子知道你愛他，尤其在幼兒時期，不斷跟孩子說話來建立強韌的信任感，多擁抱你的孩子，週末帶他們出去探險。

再來，辦一張圖書館卡，帶孩子閱讀、閱讀、閱讀。最後，教會孩子如何面對科技。我打算等小孩一懂事，就要跟他聊基因改造、人工智慧對人類的衝擊等話題，因為這些科技與知識有可能帶來毀滅性傷害。如果要避免這些傷害，就要讓下一代提早對科技有所了解，帶著他們討論和思考科技對人類行為的改變，希望我們的孩子對科技做出深思熟慮的決定，懂得駕馭科技，而不是逃避科技。

小檔案｜派翠克・厄克（Patrick Erker） 現任：英探策略(Entangled Solutions)副董事合夥人 經歷：BCG波士頓顧問公司專案經理、BCG亨德森智庫（BCG Henderson Institute）研究員、為美國而教（Teach for America）老師 學歷：哈佛大學商學院MBA、加州多明尼克大學教育碩士、杜克大學政治經濟系

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