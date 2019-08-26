杜拜無人車競賽 台灣iAuto團隊闖進前3

2019-08-26 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



台大昨舉行台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會暨頒獎典禮。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台灣iAuto團隊參加杜拜全球自駕運輸挑戰賽，殺出重圍進入新創組前三名，最終名次十月公布，有機會奪得高額獎金、進駐杜拜新創基地與拿到杜拜基金投資，團隊將爭取在杜拜營運的機會。iAuto團隊更是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊。

iAuto團隊主要成員包括台大機械系和明志科技大學研究團隊及艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運公司、工業技術研究院等單位。團隊昨天舉行記者會，展示國內首輛具備自駕功能的油電混合動力巴士。

總獎金逾五百萬美金的杜拜全球自駕運輸挑戰賽是全球矚目的無人駕駛車競賽盛事，台灣iAuto團隊去年參加新創組競賽，自全球廿七個競爭隊伍中脫穎而出進入前三，今年六月完成多重複雜路況及交通情境下的高難度實車道路測試，十月十五日將在杜拜公布最終名次。

台大昨舉行台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會暨頒獎典禮，由校長管中閔（右）和行政院副院長陳其邁（中）上車體驗。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台大校長管中閔說，自駕車是科技發展新趨勢，這次除跨校合作，也和產業連結，代表產學研三方合作的重要成果，很高興台大為產業貢獻更多力量，希望未來能創造更多合作機會。

台灣iAuto團隊認為，獲評審青睞主因是自動駕駛系統設計方法符合國際車廠系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性，並採用創新的系統功能，可大幅降低系統硬體成本，提高自駕車的性能及可靠度。該套自動駕駛系統可安裝於不同種類的車輛上，也可在必要時回復至人工駕駛模式。

團隊成員林明彥說，這是世界上第一台Hybrid油電混合自駕車，相較純用電動車設計或改裝的自駕車，續航力更好，時速可以拉到三、四十公里，而且還可以進行上下坡，甚至崎嶇路面的自動駕駛，「我們對車輛控制非常有信心。」