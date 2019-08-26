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國際數學競賽 黃敏惠稱讚嘉義獲獎學子台灣之光

2019-08-26 18:33中央社 嘉義市26日電

嘉義市國中應屆生邱暐宸、黃（金丙）棋及國三生陳昱綸參加「SAIMC青少年數學國際城市邀請賽」，奪下3面個人銀牌獎等獎項；嘉義市長黃敏惠今天稱讚他們是「台灣之光」。

2019年第20屆「SAIMC青少年數學國際城市邀請賽」於8月1至6日在南非德班舉行，嘉義市立民生國中應屆生邱暐宸、北興國中應屆生黃（金丙）棋及國三生陳昱綸代表台灣出賽，一舉奪下3面個人銀牌獎、團體賽亞軍以及隊際賽季軍。

黃敏惠下午在市長室接見3名獲獎學生，並致贈魔術方塊高級版及科學書籍，並稱讚他們是「嘉義之光」、「台灣之光」。

邱暐宸表示，平時遇到數學瓶頸會請教老師，也會利用網路找尋歷屆題目練習解答，或與臉書（Facebook）上的同好討論數學解法。賽後的「文化之夜」，印象最深刻，可與不同國家學生文化交流，台灣代表隊以「你是我的花朵」表演，吸引其他國家選手上台同樂。

邱暐宸與其他2名參賽學生都認為，在國外參賽及文化交流時，看到台灣的國旗在國際場合飄揚，心中充滿感動。

黃敏惠指出，參賽學生在數學領域上能成就自我、發光發熱，更重要找到興趣、挑戰自我，這對人生有很不一樣的意義；也感謝他們為城市爭光，更為台灣爭光。

嘉義市教育處表示，2019年「SAIMC青少年數學國際城市邀請賽」，台灣有28名選手參賽，國中16名、國小12名。台灣代表隊個人賽獲得3金、9銀、5銅、9佳作，隊際比賽2冠軍、4亞軍及1季軍，團體比賽2冠軍、1亞軍，國中A隊榮獲競賽總季軍。

嘉義黃敏惠

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