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科技部推200場次科普活動 鼓勵學生一窺科學奧妙

2019-08-23 16:52中央社 台北23日電

為鼓勵學生吸收科學知識，以及降低接觸科學的門檻，科技部今天宣布整合全台54個科研場域，規劃200場次的科研、科普與科學應用活動，涵蓋從海洋到太空等領域。

為了讓學生從不同視角貼近科學，以及吸收不同領域的科普知識，激發創新思維，科技部宣布，將於9月29日推出「Kiss Science—科學開門，青春不悶」，並從今天起報名。

根據科技部規劃，「Kiss Science—科學開門，青春不悶」整合台灣各地的54個科研場域，設計200場次的科學活動，類型包含定時導覽、實品展示、影片賞析、科普演講，內容橫跨基礎科學、應用科學及前沿科技等領域。

科技部長陳良基今天在記者會表示，創新是驅動科技發展的動力，而年輕學生富含豐沛的創意能量，若能吸引更多年輕人將來以科學研究為志業，學界才能生生不息，因此鼓勵學生利用假日，為自己規劃一場挖掘科學寶藏的小旅行。

科技部規劃的200場次活動均為免費開放參觀。陳良基進一步說明，希望透過開放特色研究中心、AI創新研究中心、國家實驗中心、大學實驗室以及科學工業園區等場域，引領年輕學生踏入平常不易進入的科研基地，一窺科學奧妙。

科技部陳良基

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