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輕颱白鹿增強！下午2時30分發布陸警 恐從恆春半島登陸

我STEM領域 10年少11萬人

2019-08-23 14:31聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

美國高中生積極參與STEM教育活動。 美聯社
美國高中生積極參與STEM教育活動。 美聯社
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政府五加二產業政策聚焦科技發展，但統計顯示，我國STEM領域大學、專科就讀人數下滑，從97學年的50萬人，到107學年減為39萬人，占全體學生比率由37.4%減為31.4%。

教育部高教司表示，不少科大生傾向選讀餐旅，也稀釋理工、自然科學人數。

科技部陳良基說，餐旅工作貼近生活，學生有具體想像，就會投入。STEM人數少，一部分是因學生不知道選讀以後要做什麼工作，學校、政府要多投入科普推廣，讓學生了解，才有可能產生興趣。

STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）四領域的合稱。台灣科技大學校長廖慶榮說，理工領域學習門檻高，有學生覺得微積分等科目很難，即便知道餐旅產業低薪化，還是報考相關科系。近幾年統測報考數據也顯示，技職體系的餐旅、商管、設計人數都多過理工。

廖慶榮說，私立科大為招生，雖知不需要那麼多餐旅人才，仍迎合學生，加開相關科系。表演科近幾年也興起，一些高職、科大的理工系卻停招。

高教司司長朱俊彰說，目前餐旅人才確實培育過多，教育部已規定餐飲、旅遊相關科系不得增加招生名額。資通訊人才是政策主軸，教育部鼓勵各大學加開資工、資管等學系名額，增幅最高可達10%。

朱俊彰也說，除控管特定領域招生人數，教部也鼓勵大學增設資訊相關課程，替目前已在學的學生增能。廖慶榮說，未來不只是資訊業缺人，而是每個領域都缺資訊人。前段科大應多響應政策，多開一點理工科系名額，不致影響招生。

陳良基說，科技部也規畫要加強科普，未來會辦更多「Open House」活動，開放國研院等機構共54個實驗室，邀一般民眾進入體驗，從中認識科學家、工程師的工作內容。

教育部陳良基科技業科技部

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